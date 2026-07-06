Acasă » Știri » Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!

Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!

De: David Ioan 06/07/2026 | 23:19
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!
Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe! Foto: Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un studiu arată că un aparat de aer condiționat modern, folosit pe timpul nopții și setat la 26 °C, poate consuma sub 1 euro pentru 8 ore de funcționare. Tehnologia inverter contribuie la reducerea consumului, deoarece ajustează automat intensitatea în funcție de temperatura din încăpere.

În perioadele cu temperaturi extreme, mulți oameni aleg să doarmă cu aerul condiționat pornit, iar întrebarea principală este cât costă această opțiune. Conform calculelor disponibile, un aparat modern poate funcționa toată noaptea la un cost de aproximativ 1 euro sau chiar mai puțin, dacă este setat corect și beneficiază de tehnologie inverter.

Dormi cu aerul condiționat pornit?

Aceste aparate reduc consumul odată ce ating temperatura dorită. Noaptea, când aerul exterior este mai rece, un aparat setat la 26 °C ajunge să folosească doar câteva sute de wați pe oră, ceea ce limitează semnificativ cheltuielile.

Pentru un aparat split modern, costul unei nopți de funcționare se situează între 0,50 și 0,65 euro. În schimb, un aparat mobil, care nu poate modula intensitatea, ajunge la aproximativ 1,71 euro pe noapte, diferența fiind generată de consumul mult mai ridicat.

Comparând diferite dispozitive, un ventilator de 50 W ajunge la un cost de 0,08 euro pe noapte, un aparat split cu inverter la 0,50–0,65 euro, iar un aparat mobil la 1,71 euro. Diferențele devin evidente mai ales în cazul utilizării pe perioade lungi, cum ar fi întreaga vară.

Cât plătești pe o singură noapte

Adaptând calculele la România, unde prețurile din această vară variază între 1,06 lei/kWh și 1,45 lei/kWh, o noapte cu aerul condiționat pornit costă între 2,65 și 3,40 lei în cazul celui mai mic tarif și până la 4,64 lei în cazul unui tarif mai ridicat. Chiar și în aceste condiții, suma rămâne sub pragul de 1 euro pe noapte. Valorile sunt valabile în contextul noilor prețuri la energie, după eliminarea plafonării de la 1 iulie 2026.

Specialiștii atrag atenția că oprirea aparatului înainte de culcare nu este neapărat o soluție de economisire.

„Odată ce temperatura dorită este atinsă, un aparat cu tehnologie inverter funcționează la o intensitate redusă pentru a o menține. Dacă opriți aparatul și camera se încălzește din nou, acesta va consuma mai multă energie pentru a răci din nou spațiul”, explică Emma Cousinier, expertă în energie.

Astfel, consumul mediu contează mai mult decât puterea maximă. Pentru reducerea costurilor, se recomandă setarea temperaturii la 25–26 °C, închiderea ferestrelor și jaluzelelor pe timpul zilei, curățarea periodică a filtrelor și o izolație corespunzătoare a locuinței. În cazul aparatelor mobile, este utilă programarea opririi după două ore de funcționare.

CITEŞTE ŞI: Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!

Canicula aduce restricții de circulație în România. Centrul Infotrafic a anunțat ce autovehicule sunt interzise în timpul codului roșu

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!
Știri
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către…
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Știri
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
Mediafax
Nici oamenii NU MAI FAC FAȚĂ! în Tokyo, angajatul anului este… un câine
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac. Bryan Johnson investește milioane în cercetare pentru a-și prelungi viața
Gandul.ro
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub privirele trecătorilor. Explicația femeii: „Credeți că trăim într-o bulă de cristal?”
Adevarul
O mamă și-a bătut și tras de păr fiica, în plină stradă, sub...
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
Digi24
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie să se rupă puțin”
Click.ro
Cum se înțelege Andreea Popescu cu foștii socri. Ce a dezvăluit, fără reținere: „Orgoliul trebuie...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
Promotor.ro
Anunț oficial: Programul Rabla 2026 se lansează în condiții similare cu cele de anul trecut
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Descopera.ro
De ce avem 2 plămâni și doar o singură inimă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac. Bryan Johnson investește milioane în cercetare pentru a-și prelungi viața
Gandul.ro
“Cel mai sănătos om din lume” tocmai a fost diagnosticat cu o boală de stomac....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către ...
Orașul din România care le oferă copiilor 150 de lei lunar. Anunțul a fost făcut chiar de către Primărie!
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Radu Vâlcan a publicat imagini de la Insula Iubirii 2026. Unde s-a filmat noul sezon
Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta
Canicula schimbă calendarul școlar. Vacanţa de vară pentru elevi s-ar putea scurta
De la ospătăriță și vânzătoare la una dintre cele mai iubite vedete din Turcia. Povestea actriței ...
De la ospătăriță și vânzătoare la una dintre cele mai iubite vedete din Turcia. Povestea actriței Sila Turkoglu din serialul „O dragoste”
Cum arată Anda Adam în costum de baie, la 46 de ani. Fanii au făcut ochii cât cepele!
Cum arată Anda Adam în costum de baie, la 46 de ani. Fanii au făcut ochii cât cepele!
Cine este și cum arată primul model transgender din România: ”Am știut dintotdeauna cine sunt”
Cine este și cum arată primul model transgender din România: ”Am știut dintotdeauna cine sunt”
Vezi toate știrile