Ce se întâmplă dacă lași aerul condiționat pornit pe timpul nopții, setat la 26 °C. Toți românii trebuie să știe!

Un studiu arată că un aparat de aer condiționat modern, folosit pe timpul nopții și setat la 26 °C, poate consuma sub 1 euro pentru 8 ore de funcționare. Tehnologia inverter contribuie la reducerea consumului, deoarece ajustează automat intensitatea în funcție de temperatura din încăpere.

În perioadele cu temperaturi extreme, mulți oameni aleg să doarmă cu aerul condiționat pornit, iar întrebarea principală este cât costă această opțiune. Conform calculelor disponibile, un aparat modern poate funcționa toată noaptea la un cost de aproximativ 1 euro sau chiar mai puțin, dacă este setat corect și beneficiază de tehnologie inverter.

Dormi cu aerul condiționat pornit?

Aceste aparate reduc consumul odată ce ating temperatura dorită. Noaptea, când aerul exterior este mai rece, un aparat setat la 26 °C ajunge să folosească doar câteva sute de wați pe oră, ceea ce limitează semnificativ cheltuielile.

Pentru un aparat split modern, costul unei nopți de funcționare se situează între 0,50 și 0,65 euro. În schimb, un aparat mobil, care nu poate modula intensitatea, ajunge la aproximativ 1,71 euro pe noapte, diferența fiind generată de consumul mult mai ridicat.

Comparând diferite dispozitive, un ventilator de 50 W ajunge la un cost de 0,08 euro pe noapte, un aparat split cu inverter la 0,50–0,65 euro, iar un aparat mobil la 1,71 euro. Diferențele devin evidente mai ales în cazul utilizării pe perioade lungi, cum ar fi întreaga vară.

Cât plătești pe o singură noapte

Adaptând calculele la România, unde prețurile din această vară variază între 1,06 lei/kWh și 1,45 lei/kWh, o noapte cu aerul condiționat pornit costă între 2,65 și 3,40 lei în cazul celui mai mic tarif și până la 4,64 lei în cazul unui tarif mai ridicat. Chiar și în aceste condiții, suma rămâne sub pragul de 1 euro pe noapte. Valorile sunt valabile în contextul noilor prețuri la energie, după eliminarea plafonării de la 1 iulie 2026.

Specialiștii atrag atenția că oprirea aparatului înainte de culcare nu este neapărat o soluție de economisire.

„Odată ce temperatura dorită este atinsă, un aparat cu tehnologie inverter funcționează la o intensitate redusă pentru a o menține. Dacă opriți aparatul și camera se încălzește din nou, acesta va consuma mai multă energie pentru a răci din nou spațiul”, explică Emma Cousinier, expertă în energie.

Astfel, consumul mediu contează mai mult decât puterea maximă. Pentru reducerea costurilor, se recomandă setarea temperaturii la 25–26 °C, închiderea ferestrelor și jaluzelelor pe timpul zilei, curățarea periodică a filtrelor și o izolație corespunzătoare a locuinței. În cazul aparatelor mobile, este utilă programarea opririi după două ore de funcționare.

CITEŞTE ŞI: Singurul loc din România unde sunt 17 grade Celsius în „luna lui cuptor”. Canicula rar ajunge aici!

Canicula aduce restricții de circulație în România. Centrul Infotrafic a anunțat ce autovehicule sunt interzise în timpul codului roșu