Cum arată Anda Adam în costum de baie, la 46 de ani. Fanii au făcut ochii cât cepele!

Anda Adam continuă să atragă toate privirile prin aparițiile sale, iar transformarea sa fizică nu a trecut neobservată nici de această dată. Artista și-a expus recent silueta tonifiată, rezultat al unui stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație atentă și antrenamente constante.

La 46 de ani, cântăreața demonstrează că disciplina și grija față de propria persoană își spun cuvântul, iar cele mai recente imagini publicate de aceasta au stârnit numeroase reacții în mediul online.

Anda Adam s-a bucurat de o zi de relaxare la piscină și a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii din escapada sa. Artista a ales un costum de baie care i-a pus în evidență silueta. Internauții au remarcat că vedeta este mai suplă ca niciodată și au complimentat-o pentru felul în care arată.

Anda Adam s-a fotografiat în costum de baie

Fosta concurentă de la „Asia Express” traversează o perioadă liniștită atât pe plan profesional, cât și în viața personală, unde se bucură de timpul petrecut alături de partenerul său, Joseph, și de fiica ei. Recent, artista și-a făcut timp pentru câteva ore de relaxare și a ales să se răcorească la o piscină din București.

Cu această ocazie, cântăreața a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini în care apare purtând un costum de baie din două piese, într-o nuanță intensă de roșu. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari de soare supradimensionați, accesoriu care face parte din stilul său inconfundabil. Fotografiile au atras rapid atenția fanilor, care au remarcat în special silueta artistei și transformarea sa fizică din ultima perioadă.

„Wow! Ești strălucitoare! Super sexy! Ești fantastică”/ „Arăți foarte bine!”/ „Frumoase picioare! Respect!”

Artista a dezvăluit secretul unui corp de invidiat

Anda Adam a vorbit, într-un interviu acordat pentru Click!, despre obiceiurile care au ajutat-o să își mențină silueta. Artista a mărturisit că are un program riguros, care include antrenamente zilnice la sală și o alimentație atent controlată. Totodată, aceasta a dezvăluit că și-a propus să ajungă la o greutate de 53 de kilograme.

„Merg în fiecare zi la sală, de 5 ori pe săptămână și mănânc foarte proteic. Am scos toți carbohidrații, de două luni nu mai consum zahăr deloc, inclusiv cafeaua o îndulcesc cu Stevia, îndulcitor natural. O dată la două săptămâni fac un “cheat day” dar în care oricum nu fac excese, adică îmi permit să merg la restaurant să mănânc o porție de paste sau mănânc două felii de pizza. Mai fac câte o fiță culinară o dată la două săptămâni, în rest fac antrenamente intense, regim pe deficit caloric, sunt sub 1200 de calorii zilnic, îmi calculez tot ce mănânc și încerc să nu depășesc, fibre, proteină, multe salate și cam atât. Vreau să ajung la 53 de kilograme!”, a declarat artista.

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