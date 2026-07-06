De la ospătăriță și vânzătoare la una dintre cele mai iubite vedete din Turcia. Povestea actriței Sila Turkoglu din serialul „O dragoste”

Sila Turkoglu, una dintre cele mai apreciate tinere actrițe din Turcia, a devenit un nume cunoscut la nivel internațional după succesul serialelor în care a jucat, difuzate inclusiv în România.

Înainte de a ajunge pe platourile de filmare, actrița a avut un parcurs modest, lucrând în mai multe joburi obișnuite, inclusiv ca ospătăriță și vânzătoare, experiențe care au ajutat-o ulterior să își construiască disciplina și determinarea necesare în carieră.

Născută în 1999, în Izmir, Sila Turkoglu și-a început cariera de actriță în 2018, cu un rol minor în serialul „Aglama Anne”. Ulterior, a început să atragă atenția publicului prin roluri din producții precum „Yemin” și „Emanet”, seriale care au transformat-o într-una dintre cele mai urmărite figuri ale noii generații de actori turci.

Sila Turkoglu a cucerit publicul din România

Succesul cel mai mare a venit odată cu rolul principal din serialul „Kizilcik Serbeti” (O dragoste, n. red.), unde interpretarea sa a fost apreciată atât de public, cât și de critici, aducându-i și premii importante în industria televiziunii din Turcia.

În afara platourilor de filmare, Sila Turkoglu adoptă un stil vestimentar relaxat și pune confortul pe primul loc. Deși la aparițiile publice și ședințele foto impresionează prin ținute elegante, în viața de zi cu zi preferă combinații simple, precum blugii și tricourile. Actrița este adepta unui look natural și spune că acordă mai multă atenție îngrijirii tenului decât machiajului, potrivit Libertatea.

Din rutina sa nu lipsesc crema hidratantă, protecția solară și o hidratare corespunzătoare. Totodată, deși încearcă să ducă un stil de viață sănătos, bazat pe alimentație echilibrată și mișcare, Sila Turkoglu mărturisește că nu poate rezista preparatelor care îi plac și își permite din când în când mici răsfățuri culinare.

Deși a debutat relativ recent, în 2018, Sila Turkoglu a reușit să își construiască rapid o carieră solidă, trecând de la roluri secundare la personaje principale în seriale de succes.

Producțiile în care a jucat au avut audiențe ridicate nu doar în Turcia, ci și în mai multe țări din Europa, Orientul Mijlociu și America Latină, contribuind la popularizarea serialelor și actorilor turci pe plan internațional.

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