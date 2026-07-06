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Fiica lui Eros Ramazzotti s-a căsătorit în Sicilia. Detalii de la nunta care a durat trei zile

De: Daniel Matei 06/07/2026 | 22:10
Fiica lui Eros Ramazzotti s-a căsătorit în Sicilia. Detalii de la nunta care a durat trei zile
Sursa foto: Instagram
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Aurora Ramazzotti, fiica lui Eros Ramazzotti și a fostei sale soții, Michelle Hunziker, s-a căsătorit cu partenerul ei, Goffredo Cerza, într-o ceremonie spectaculoasă organizată în Sicilia.

Evenimentul, care a durat trei zile, a reunit numeroși invitați din cercul apropiat al cuplului, potrivit Il Fatto Quotidiano.

Potrivit presei italiene, evenimentul principal a avut loc la Castello Xirumi Serravalle, o locație exclusivistă din provincia Siracusa, care a fost rezervată integral pentru desfășurarea festivităților.

Ceremonia a fost parte a unui adevărat „retreat de vedete”, așa cum a fost descris de presă, cu petreceri și evenimente desfășurate pe parcursul a trei zile, într-un cadru intim, departe de ochii publicului. Înaintea ceremoniei principale, cuplul a spus „da” și într-o formă civilă la Militello Val di Catania, un oraș încărcat de semnificație istorică, cunoscut ca loc natal al lui Pippo Baudo.

Nunta a fost ținută departe de ochii publicului

Evenimentul de la castel a fost organizat în cel mai mare secret, iar accesul a fost strict limitat. Invitații au avut parte de un program privat, desfășurat pe parcursul întregului weekend, într-un decor considerat de presa italiană drept unul dintre cele mai spectaculoase din Sicilia.

Atmosfera a fost una relaxată, dar exclusivistă, cu momente de petrecere, muzică și celebrarea mirilor într-un cadru complet privat.

Un rol important în cadrul evenimentului l-a avut și Michelle Hunziker, mama miresei, care a fost prezentă pe tot parcursul festivităților, alături de familie și apropiați. Aurora Ramazzotti și Goffredo Cerza formează un cuplu de mai mulți ani, iar relația lor a fost urmărită constant de public și de presa de lifestyle din Italia.

​Cel mai emoționant detaliu se referă la rochia de mireasă. După cum a dezvăluit pentru Vogue, Aurora i-a încredințat creația casei de modă lui Giorgio Armani, cerând designerului să reinterpreteze, într-o cheie modernă, rochia pe care mama sa, Michelle Hunziker a purtat-o ​​în 1998 pentru a se căsători cu Eros Ramazzotti. Rochia de mireasă a fost completată de un buchet dramatic în tonuri intense de vișiniu.

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