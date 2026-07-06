Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Chris Brown, obligat să plătească despăgubiri de 13 milioane de dolari după ce o fostă angajată a fost atacată de un câine al artistului

Chris Brown, obligat să plătească despăgubiri de 13 milioane de dolari după ce o fostă angajată a fost atacată de un câine al artistului

De: Daniel Matei 06/07/2026 | 12:30
Chris Brown, obligat să plătească despăgubiri de 13 milioane de dolari după ce o fostă angajată a fost atacată de un câine al artistului
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cântărețul american Chris Brown a fost obligat de o instanță din Los Angeles să plătească aproape 13 milioane de dolari despăgubiri fostei sale menajere, după ce aceasta a fost atacată și grav rănită de unul dintre câinii artistului.

Decizia vine la aproximativ șase ani după un incident care a avut loc la reședința artistului din cartierul Tarzana din Los Angeles.

Chris Brown, despăgubiri de 13 milioane de dolari

Victima, Maria Avila, lucra la proprietatea cântărețului în decembrie 2020 când a fost atacată de Hades, un ciobănesc caucazian de aproximativ 90 de kilograme, folosit de Brown pentru pază. Femeia a declarat în instanță că animalul i-a sfâșiat brațul și fața, provocându-i răni extrem de grave și lăsându-i urme permanente pe corp. Ea a avut nevoie de numeroase intervenții chirurgicale, inclusiv grefe de piele, și suferă în continuare de afectări nervoase și tulburare de stres post-traumatic, potrivit People.

După un proces care a durat două săptămâni, juriul a decis că Brown și compania sa, Black Pyramid LLC, sunt responsabili pentru neglijență. Maria Avila va primi 12,9 milioane de dolari despăgubiri. De asemenea, sora acesteia, Patricia Avila, prezentă la locul incidentului, a primit 885.000 de dolari pentru trauma suferită, iar soțul victimei va încasa 50.000 de dolari.

Chris Brown a plecat de acasă după atac

În timpul procesului, Chris Brown a recunoscut că se afla acasă în momentul atacului și că a văzut-o pe femeie întinsă într-o baltă de sânge. Artistul a declarat că și-a închis imediat câinele într-un țarc și că agentul său de pază a chemat ambulanța. Totuși, el a părăsit locuința înainte de sosirea echipajelor medicale, susținând că managerul său i-a recomandat să plece pentru a evita un „circ mediatic”.

Brown a afirmat în apărarea sa că menajerele fuseseră avertizate cu privire la agresivitatea câinilor și că animalele erau necesare din motive de securitate. Avocații reclamantei au contestat însă această versiune, susținând că aceasta nu a primit instrucțiuni clare și că existau inclusiv bariere lingvistice care au făcut imposibilă înțelegerea presupuselor avertismente.

Menajera, atacată de câine în timp ce muncea

Maria Avila a povestit în fața juriului că, în 2020, ducea gunoiul când a fost atacată de câine, care i-a smuls „bucăți mari de piele” și i-a desfigurat permanent fața și brațul. În urma atacului, femeia a rămas și cu probleme de mobilitate.

Acest dosar reprezintă un nou episod într-o lungă serie de probleme juridice pentru Chris Brown. De-a lungul carierei sale, artistul a fost implicat în mai multe procese și incidente violente, cel mai cunoscut fiind agresiunea asupra fostei sale iubite, Rihanna, în 2009. În prezent, Brown se află în turneu, dar urmează să fie judecat și în Marea Britanie într-un alt dosar, legat de o presupusă agresiune petrecută într-un club de noapte din Londra.

CITEȘTE ȘI:

De ce au lipsit Kate Middleton și prințul William de la nunta lui Taylor Swift, după întâlnirea lor secretă

Tori Spelling, mărturisire emoționantă la doi ani de la moartea lui Shannen Doherty: „Am plâns mai mult decât atunci când l-am pierdut pe tata”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adele, de nerecunoscut la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1. Fanii au remarcat imediat schimbarea
Showbiz internațional
Adele, de nerecunoscut la Marele Premiu al Marii Britanii de Formula 1. Fanii au remarcat imediat schimbarea
Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift. Omul care i-a fost alături ani la rând s-a stins din viață
Showbiz internațional
Tragedie în ziua nunții lui Taylor Swift. Omul care i-a fost alături ani la rând s-a stins din…
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Mediafax
În 2 MINUTE, îți RĂCOREȘTI casa cu acest simplu truc
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă...
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut femeia în aeroport
Prosport.ro
FOTO. Au interzis-o în avion când au văzut-o: „Ești dezbrăcată!”. Ce a făcut...
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind pe kilometri, iar în unele stații au izbucnit altercații
Adevarul
„Rușine!”. Haos și revoltă la benzinăriile din Rusia: șoferii strigă, cozile se întind...
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute dacă va invada Taiwanul
Digi24
Cele trei misiuni „fără precedent” pe care China ar trebui să le execute...
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii cu 800 de morți
Mediafax
Sicriul plutitor. Cum a reușit un tânăr din București să supraviețuiască unei tragedii...
Parteneri
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a...
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport.ro
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
Click.ro
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea...
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
Digi 24
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de...
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de design
Promotor.ro
De ce întârzie Hipster, cel mai COOL model Dacia? Explicația oferită chiar de directorul de...
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion: – Maria își ține picioarele depărtate!
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
go4it.ro
Premieră NATO: România primește sistemul naval turc ADVENT
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Descopera.ro
Descoperire majoră! Istoria umanității va fi rescrisă?
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Go4Games
Sony renunță la jocurile pe disc pentru consolele PlayStation. Când va intra în vigoare modificarea
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul judecătorului. Cum a preluat instanța narativul rețelelor sociale – MOTIVARE
Gandul.ro
Familia Pașca a fost eliberată pentru că DIICOT a făcut o anchetă excelentă – argumentul...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Fostul concurent de la „Mireasa” va deveni tătic. Noua lui iubită este însărcinată!
Fostul concurent de la „Mireasa” va deveni tătic. Noua lui iubită este însărcinată!
Ce a descoperit Dorian Popa în timp ce făcea muncă în folosul comunității, în Domnești: „Doamne, ...
Ce a descoperit Dorian Popa în timp ce făcea muncă în folosul comunității, în Domnești: „Doamne, dar ce au făcut aici”
Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național ...
Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului
Cum s-a copiat la BAC, de fapt. O rețea a fost destructurată, 5 persoane au fost plasate sub control ...
Cum s-a copiat la BAC, de fapt. O rețea a fost destructurată, 5 persoane au fost plasate sub control judiciar
Mezzosoprana Andreea Dell Uomo trăiește un coșmar la Opera din Brașov: „Când mă dezbrăcam, a ...
Mezzosoprana Andreea Dell Uomo trăiește un coșmar la Opera din Brașov: „Când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze”
Ce afecțiune are Cosmin Seleși de la PRO TV. A ales să vorbească despre ea abia acum
Ce afecțiune are Cosmin Seleși de la PRO TV. A ales să vorbească despre ea abia acum
Vezi toate știrile