Chris Brown, obligat să plătească despăgubiri de 13 milioane de dolari după ce o fostă angajată a fost atacată de un câine al artistului

Cântărețul american Chris Brown a fost obligat de o instanță din Los Angeles să plătească aproape 13 milioane de dolari despăgubiri fostei sale menajere, după ce aceasta a fost atacată și grav rănită de unul dintre câinii artistului.

Decizia vine la aproximativ șase ani după un incident care a avut loc la reședința artistului din cartierul Tarzana din Los Angeles.

Chris Brown, despăgubiri de 13 milioane de dolari

Victima, Maria Avila, lucra la proprietatea cântărețului în decembrie 2020 când a fost atacată de Hades, un ciobănesc caucazian de aproximativ 90 de kilograme, folosit de Brown pentru pază. Femeia a declarat în instanță că animalul i-a sfâșiat brațul și fața, provocându-i răni extrem de grave și lăsându-i urme permanente pe corp. Ea a avut nevoie de numeroase intervenții chirurgicale, inclusiv grefe de piele, și suferă în continuare de afectări nervoase și tulburare de stres post-traumatic, potrivit People.

După un proces care a durat două săptămâni, juriul a decis că Brown și compania sa, Black Pyramid LLC, sunt responsabili pentru neglijență. Maria Avila va primi 12,9 milioane de dolari despăgubiri. De asemenea, sora acesteia, Patricia Avila, prezentă la locul incidentului, a primit 885.000 de dolari pentru trauma suferită, iar soțul victimei va încasa 50.000 de dolari.

Chris Brown a plecat de acasă după atac

În timpul procesului, Chris Brown a recunoscut că se afla acasă în momentul atacului și că a văzut-o pe femeie întinsă într-o baltă de sânge. Artistul a declarat că și-a închis imediat câinele într-un țarc și că agentul său de pază a chemat ambulanța. Totuși, el a părăsit locuința înainte de sosirea echipajelor medicale, susținând că managerul său i-a recomandat să plece pentru a evita un „circ mediatic”.

Brown a afirmat în apărarea sa că menajerele fuseseră avertizate cu privire la agresivitatea câinilor și că animalele erau necesare din motive de securitate. Avocații reclamantei au contestat însă această versiune, susținând că aceasta nu a primit instrucțiuni clare și că existau inclusiv bariere lingvistice care au făcut imposibilă înțelegerea presupuselor avertismente.

Menajera, atacată de câine în timp ce muncea

Maria Avila a povestit în fața juriului că, în 2020, ducea gunoiul când a fost atacată de câine, care i-a smuls „bucăți mari de piele” și i-a desfigurat permanent fața și brațul. În urma atacului, femeia a rămas și cu probleme de mobilitate.

Acest dosar reprezintă un nou episod într-o lungă serie de probleme juridice pentru Chris Brown. De-a lungul carierei sale, artistul a fost implicat în mai multe procese și incidente violente, cel mai cunoscut fiind agresiunea asupra fostei sale iubite, Rihanna, în 2009. În prezent, Brown se află în turneu, dar urmează să fie judecat și în Marea Britanie într-un alt dosar, legat de o presupusă agresiune petrecută într-un club de noapte din Londra.

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