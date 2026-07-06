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Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 13:17
Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului
Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului
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România a mai pierdut un nume important. Constantin Mircea Pătrașcu, unul dintre cei mai apreciați specialiști ai Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, s-a stins din viață la vârsta de 73 de ani. Vestea a căzut ca un trăsnet printre colegii și cei care l-au cunoscut

Reprezentanții Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti” au anunțat tragica veste. Colegii au spus că Pătrașcu nu a fost doar un profesionist respectat, ci și un om cu adevărat deosebit. El a contribuit la salvarea și conservarea unor monumente de patrimoniu de o valoare inestimabilă.

„Cu profundă tristețe anunțăm trecerea la cele veșnice a domnului Constantin-Mircea Pătrașcu, personalitate marcantă a muzeologiei românești și unul dintre cei mai importanți specialiști ai Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti, Pentru colegii mai tineri, domnul Pătrașcu a fost un mentor, iar pierderea este profundă: dispare un om care a format generații, a transmis meserie și a construit, zi de zi, cu o tenacitate exemplară”, au transmis reprezentanții instituției.

S-a stins din viață Constantin Mircea Pătrașcu

Născut în București, pe 5 august 1952, Constantin Mircea Pătrașcu și-a construit întreaga carieră în slujba patrimoniului național. Timp de peste 40 de ani a cercetat, restaurat și protejat monumente de arhitectură tradițională, participând la campanii de teren în toate regiunile istorice ale României.

Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului
Constantin Mircea Pătraşcu a murit. A fost dintre cei mai importanţi specialişti ai Muzeului Național al Satului

A coordonat transferuri și restaurări complexe, a publicat studii de specialitate și a fost prezent la numeroase conferințe naționale și internaționale, fiind considerat unul dintre cei mai respectați specialiști în domeniul muzeologiei.

„Un profesionist de o valoare rară”

Dincolo de cariera impresionantă, colegii își vor aminti de omul care transforma fiecare dimineață într-o lecție despre tradițiile românești și despre istoria satului. Aceștia au spus că nu îl vior uita niciodată Constantin Mircea Pătrașcu și că îi vor păstra amintirea vie.

„Diminețile petrecute alături de el, la o cafea, se transformau în lecții de etnografie, de arhitectură tradițională și de istorie a muzeului. Imaginea lui sobră era adesea însoțită de motanul JAR, companionul său portocaliu, care îi dezvăluia latura discretă și caldă. Prin dispariția sa, Muzeul Național al Satului pierde un profesionist de o valoare rară, iar patrimoniul cultural românesc un apărător neobosit”, au mai spus ei pe Facebook.

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