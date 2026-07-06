Mezzosoprana Andreea Dell Uomo trăiește un coșmar la Opera din Brașov: „Când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze”

Andreea Dell Uomo este în mijlocul unul scandal de proporții! Ea a spus că mutarea la Opera Brașov, unde spera să înceapă un nou capitol în carieră și să fie mai aproape de familie, s-a transformat într-o experiență pe care nu și-ar fi imaginat-o niciodată.

Mezzosoprana a povestit că, la doar câteva zile după transfer, au început tensiunile cu o colegă, iar de atunci ar fi urmat luni întregi de conflicte, acuzații, plângeri la Poliție și scene care au făcut-o să se întrebe dacă mai poate continua în acea instituție.

Andreea Dell Uomo, în mijlocul unul scandal de proporții

După ani petrecuți pe scena Operei Naționale București și după spectacole susținute în marile capitale ale Europei, artista a decis să se transfere la Opera Brașov. Fosta iubită a lui Dan Bittman a spus că atmosfera pe care a găsit-o a fost cu totul alta decât cea la care se aștepta.

„La Brașov am venit cu entuziasm și cu dorința sinceră de a mă integra într-un colectiv artistic și de a contribui prin experiența mea profesională la activitatea Operei Brașov. Din păcate, încă de la început am simțit că integrarea mea nu a fost ușoară”, a spus aceasta.

Potrivit mezzosopranei, primul episod tensionat ar fi avut loc chiar înaintea Concertului de Crăciun, când participarea sa la spectacol ar fi fost contestată.

„Unul dintre primele episoade care m-a surprins a avut loc înaintea concertului de colinde. O colegă a reacționat foarte puternic, spunând că nu este normal ca eu să particip la concert fără suficiente repetiții și a izbucnit în plâns. În același context, o altă colegă a spus: Hai să vedem dacă știe cuvintele.

Pentru mine, după peste 25 de ani de carieră și sute de spectacole și concerte susținute, o astfel de remarcă a fost greu de înțeles și destul de jignitoare. Nu cred că experiența și pregătirea unui artist ar trebui puse sub semnul întrebării în acest mod”, a povestit ea.

Mezzosoprana face acuzații grave

Andreea Dell Uomo a spus că situația s-a agravat foarte repede. Artista a povestit că unul dintre costumele pregătite pentru ea ar fi fost modificat pentru o altă persoană, iar mai târziu a descoperit că o discuție purtată în culise ar fi fost înregistrată fără acordul ei.

„La următorul spectacol, am avut o altă rochie, una nouă, m-a urmărit la scenă, să vadă dacă intru când trebuie, la sfârșit, când mă dezbrăcam, a pus telefonul să mă înregistreze. N-am știut atunci asta, am aflat mai târziu, la Poliție, unde mi-a făcut plângere. A început să spună: Andreea, să știi că la noi, aici, se pune rochia pe umeraș, de două ori mi-a zis asta. M-am întors și i-am spus: auzi, femeie, vezi-ți de viața ta, de când am venit aici ai o problemă cu mine. Plângi că intru în spectacol, îmi iei rochia… O vrei și pe asta? Ia-o si pe asta! I-am trântit rochia pe care o aveam, probeaz-o și pe asta, vezi dacă ți-e bună. Ea mă întreabă dacă o ameninț, eu i-am zis: DA, habar nu ai cu cine te-ai pus. Am ieșit din cabină și am plecat”, a mai povestit bruneta.

Mezzosoprana a povestit că, ulterior, ar fi fost chemată la Poliție în urma unei plângeri formulate împotriva sa. De asemenea, ea a spus că au existat sesizări repetate în legătură cu mașina ei, iar unul dintre episoade s-a încheiat cu un scandal în curtea Operei Brașov.

„Ea filma cu telefonul, acolo, în curte, unde erau mulți oameni, și striga, în timp ce filma: uitați, Andreea a chemat Poliția! Și toți colegii mei chiar au crezut, mi-au reproșat că am chemat Poliția. În momentul acela, nu am mai putut, l-am chemat pe Virginio și a ieșit circ acolo”,a mai declarat ea.

„M-am simțit izolată”

Artista susține că inclusiv acuzațiile potrivit cărora soțul ei ar fi agresat o persoană nu corespund realității. Andreea Dell Uomo a mai spus că toate incidentele au afectat-o profund și că, în loc să se concentreze pe spectacole și pe public, a ajuns să se apere de conflicte și acuzații.

„Se preface că-i lovită, se vede și pe filmare că se duce, așa, trei pași înapoi și se tăvălește pe jos. Toți au zis că Virginio a lovit-o, dar nici vorbă de așa ceva! Nu pot spune care au fost intențiile celorlalți, însă efectul asupra mea a fost că m-am simțit izolată, descurajată și pusă în situația de a mă întreb dacă se urmărea, prin acumularea acestor incidente, să renunț la activitatea mea în cadrul Operei Brașov. Din perspectiva mea, toate aceste episoade au făcut extrem de dificilă desfășurarea activității într-un climat normal și profesionist”, a mai spus fosta lui Dan Bittman pentru Flagrantnews.ro.

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