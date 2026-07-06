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Ce a pățit Oana Roman pe Aeroportul Otopeni, după ce a aterizat în România: „Ceva rău de tot. Bătaie de joc”

De: Emanuela Cristescu 06/07/2026 | 12:11
Ce a pățit Oana Roman pe Aeroportul Otopeni, după ce a aterizat în România: „Ceva rău de tot. Bătaie de joc”
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Oana Roman (50 de ani) nu și-a mai putut stăpâni nervii după ce s-a întors din vacanța petrecută alături de fiica sa, Isa. Fiica lui Petre Roman a spus că este un haos de nedescris pe Aeroportul Otopeni și că autoritățile își bat joc de pasageri.

Vedeta a spus că a ajuns acasă în jurul orei 03:00, însă, în loc să iasă rapid din aeroport, a fost nevoită să își care bagajele până în zona Plecări pentru a putea lua un taxi sau pentru a fi preluată de cineva. Situația a enervat-o la culme, iar reacția nu a întârziat să apară.

Oana Roman este revoltată!

Influencerița a mai spus că România a ajuns rău de tot și că pasagerii au parte de condinții înfiorătoare în Aeroportul Otopeni. Ea a lăsat de înțeles că nu va trece peste acest incident și că va lua atitudine.

„Am ajuns azi-noapte, pe la ora 3 dimineața. La Aeroportul Otopeni este un haos de nedescris. Ca să iei un taxi sau dacă vine cineva să te ia, trebuie să mergi până la zona de Plecări. Cu alte cuvinte, ești obligat să pleci de la Sosiri la Plecări cu toate bagajele după tine… ceva rău de tot, efectiv.

Ce a pățit Oana Roman pe Aeroportul Otopeni, după ce a aterizat în România: „Ceva rău de tot. Bătaie de joc”
Ce a pățit Oana Roman pe Aeroportul Otopeni, după ce a aterizat în România: „Ceva rău de tot. Bătaie de joc”

Eu înțeleg că se fac lucrări, dar este puțin o bătaie de joc la adresa oamenilor care se cară cu bagaje. Sunt oameni cu copii, oameni în vârstă… ceva rău, rău, rău. Țara asta este un haos absolut de nedescris din toate punctele de vedere, a spus Oana.

„Toată lumea stă efectiv pe jos”

Vacanța de pe Riviera Franceză s-a încheiat cu ore întregi de așteptare în aeroport. Zborul spre București a fost amânat de mai multe ori, iar pasagerii au fost mutați la o altă poartă de îmbarcare. Când au ajuns acolo, au descoperit că ușa era încuiată, iar sute de oameni au rămas fără un loc unde să stea. Vizibil revoltată, Oana Roman a filmat întreaga situație și a publicat imaginile pe rețelele de socializare.

„Ideea e așa. Zborul era la 21.25, s-a decalat la 22.30, apoi la 23.00. Ne-au mutat la altă poartă în cealaltă parte a aeroportului și ușa e închisă. Toată lumea stă efectiv pe jos. Copii, oameni în vârstă. Atât s-a putut. Rămâneți ultimii mizerabili.

Stăm efectiv pe jos. Și vă arăt și cum stau peste 100 de oameni în picioare. Peste 100 de oameni stau în picioare sau pe jos, cu copii mici pentru că nu există niciun scaun și poarta este închisă”, a mai spus influencerița.

VEZI ȘI: Oana Roman, blocată în aeroport la întoarcerea din vacanță. Prin ce situație a trecut

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