Cum a reușit o fetiță de 12 ani să supraviețuiască 32 de ore sub dărâmăturile cauzate de cutremurele din Venezuela

O mamă a trecut prin cele mai cumplite clipe din viața ei după ce blocul în care locuia s-a făcut una cu pământul în urma unuia dintre cele mai puternice cutremure produse în Venezuela în ultimii 100 de ani. Convinsă că și-a pierdut fiica de doar 12 ani, femeia a trăit un adevărat carusel al emoțiilor. Nimeni nu bănuia că adolescenta era încă în viață, prinsă sub tone de beton, unde avea să reziste nu mai puțin de 32 de ore, hrănindu-se cu puțin ketchup și brânză rasă.

În ziua tragediei, Karina Blanco se pregătea să susțină un curs de spinning la sala unde lucra. Totul s-a schimbat într-o clipă, când pământul a început să se miște violent. După primele secunde de panică, femeia a fugit afară, iar primul gând a fost la fiica ei, Fabiana, rămasă singură acasă.

„Când mi-am dat seama de amploarea lui, am început să țip: «Fiica mea, fiica mea». M-am urcat în mașină și am condus cât de repede am putut”, a spus Karina.

O mamă din Venezuela a trecut prin clipe cumplite

Pe 24 iunie, două seisme puternice au zguduit Venezuela la doar câteva secunde distanță. Al doilea, cu magnitudinea de 7,5, a intrat în istoria țării ca unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimul secol. Când a ajuns în cartierul în care locuia, Karina nu și-a putut explica ceea ce vedea. Blocul în care își crescuse copilul pur și simplu nu mai exista.

„Puteam vedea o clădire, apoi un gol acolo unde fusese blocul meu, apoi încă o clădire”, a declarat Karina Blanco.

În apartament, Fabiana era în dormitor când a început cutremurul. A încercat să fugă spre bucătărie, însă în acel moment clădirea s-a prăbușit peste ea.

„O să mor. Nu voi supraviețui. Am văzut lucrurile cum se zguduiau, cădeau și se spărgeau, apoi pereții au început să crape. Peretele care despărțea apartamentul meu de cel al unei prietene s-a prăbușit. Atunci am crezut: «O să mor. Nu voi supraviețui. Nimeni nu o să mă salveze»”, a mărturisit adolescenta.

În timp ce adolescenta rămânea captivă sub moloz, mama ei privea neputincioasă ruinele. Printre bucățile de beton a observat jumătate din patul fiicei sale și a fost convinsă că nu mai există nicio speranță.

„Alergam dintr-un capăt în altul al complexului și strigam: «A murit. Fiica mea a murit». Nu știam ce să fac”, a spus Karina.

Liniștea neașteptată de sub tonele de beton

Deși era blocată într-un spațiu extrem de îngust, Fabiana a spus că a simțit o liniște pe care nu și-o poate explica nici astăzi. Tânăra a povestit că o asistentă medicală a ajutat-o și că a reușit să o calmeze.

„Sunt o persoană foarte anxioasă și claustrofobă. Dar nu știu de ce, m-a cuprins o liniște ciudată. Poate că mintea mea era în stare de șoc. Mi-a spus să rămân calmă și că totul va fi bine”, își amintește Fabiana.

După ce asistenta a fost scoasă dintre ruine, le-a povestit salvatorilor că o fată pe nume Fabiana este încă în viață. Mama tinerei era convinsă că fiica ei nu a supraviețuit.

„Mă resemnasem și îi ceream lui Dumnezeu puterea de a începe o viață nouă fără Fabiana. Apoi cineva mi-a spus: «Fiica ta este în viață»”, a povestit Karina.

Fabiana a spus că a reușit să supraviețuiască cu ketchup și brânză. Ea declarat că a trecut prin clipe groaznice, dar că nu și-a pierdut speranța nicio secundă.

„Dintr-un motiv oarecare, aveam speranță și credință. Unul dintre picioare îmi era îndoit într-o poziție dureroasă și am mutat câteva bucăți de moloz ca să-l pot întinde. M-am zgâriat și m-am tăiat făcând asta, dar am găsit o sticlă de ketchup și niște brânză rasă. Asta m-a ținut conștientă”, a spus tânăra.

„Fiica mea este în viașă

Viktor, tatăl tinerei, a refuzat să renunțe. El s-a urcat pe ruine și a început să o strige pe fată. De această dată, Fabiana i-a auzit vocea și i-a răspuns.

„M-am întors spre toată lumea și am strigat: «Fiica mea este în viață!». Oamenii au început să vină în număr mare, au adus unelte. Dar pompierii care erau acolo au spus că este imposibil să ajungă la ea și au plecat”, a povestit Karina, potrivit Observator.

Ore întregi, salvatorii au spart bucățile uriașe de beton, luminând zona cu farurile motocicletelor și mașinilor. În cele din urmă au reușit să facă o deschidere suficient de mare pentru a o vedea pe Fabiana și să o scoată la suprafață.

Din aproximativ 50 de persoane care locuiau în blocul prăbușit, doar trei au supraviețuit. Povestea Fabianei a devenit una dintre cele mai impresionante mărturii despre speranță și lupta pentru viață după dezastrul care a zguduit Venezuela.

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