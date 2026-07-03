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A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce Lucas Trejo a aflat că și-a pierdut familia în cutremurele din Venezuela. În ce stare se află acum

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 16:25
A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce Lucas Trejo a aflat că și-a pierdut familia în cutremurele din Venezuela. În ce stare se află acum
A fost nevoie de intervenția medicilor, după ce Lucas Trejo a aflat că și-a pierdut familia în cutremurele din Venezuela. În ce stare se află acum / Sursa foto: Social media
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Fotbalistul argentinian Lucas Trejo, în vârstă de 38 de ani, trece prin cele mai dureroase momente după cutremurele puternice care au lovit Venezuela pe 24 iunie. Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, au provocat un bilanț tragic, cu peste 2.000 de victime până în prezent. Printre persoanele care și-au pierdut viața se numără și soția sportivului, alături de cei doi copii ai lor.

Presa internațională a publicat noi detalii despre drama trăită de Lucas Trejo, fundașul central al formației Marítimo, din liga secundă a Venezuelei. După mai multe zile de căutări, sportivul a primit vestea devastatoare că soția și cei doi copii ai săi au fost găsiți decedați sub ruinele unui imobil prăbușit în urma cutremurelor.

Medicii au fost nevoiți să îl sedeze pe Lucas Trejo

Conform publicației „La Vanguardia”, impactul emoțional a fost atât de puternic încât fotbalistul a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Acesta a fost transportat la spital, unde medicii au decis să îl sedeze, după ce starea sa psihică s-a agravat și nu a mai putut fi liniștit.

Familia lui Lucas Trejo încearcă să ajungă din Argentina în Venezuela pentru a-i fi alături în aceste momente cumplite. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, rudele nu dispun de resursele financiare necesare pentru deplasare și încearcă să strângă fondurile prin campanii de sprijin.

Sursa foto: Social media

Sora fotbalistului, Karen Trejo, a declarat că, în prezent, acesta nu este în măsură să vorbească nici măcar la telefon cu apropiații, din cauza stării în care se află. Ea a mai precizat că trupurile soției și ale celor doi copii urmează să fie incinerate.

„Urmează să i se dea cenușa soției și copiilor, iar apoi va reveni în Argentina. Are nevoie ca familia lui să îi fie alături în aceste momente” a transmis Karen Trejo, în speranța că va strânge bani pentru transport.

În cariera sa, Lucas Trejo a evoluat pentru mai multe cluburi din diferite colțuri ale lumii. El a acumulat experiență în campionatele din Spania, Grecia, Argentina, Statele Unite, Columbia, Mexic, Peru și, cel mai recent, Venezuela, unde își desfășura activitatea la momentul producerii tragediei.

Neymar a donat o sumă considerabilă după cutremur

Tragedia produsă la sfârșitul lunii trecute a stârnit un val de solidaritate și în lumea fotbalului. Printre cei care au oferit sprijin se numără și Neymar, care a donat 250.000 de dolari pentru ajutorarea persoanelor afectate. Fondurile au fost direcționate către achiziționarea de produse de strictă necesitate, precum apă potabilă, alimente și medicamente.

Neymar, prezent alături de naționala Braziliei la Cupa Mondială din 2026, a transmis un mesaj de susținere:

 „Inima mea este alături de poporul Venezuelei”, a scris fotbalistul.

Între timp, amploarea dezastrului continuă să crească. Potrivit celor mai recente informații, numărul persoanelor care și-au pierdut viața a depășit 2.300. Peste 11.000 de oameni au fost răniți în urma celor două cutremure.

Situația rămâne însă critică, întrucât zeci de mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Estimările arată că aproximativ 50.000 de oameni nu au fost încă localizați. De precizat este și faptul că a trecut mai bine de o săptămână de la producerea seismelor.

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