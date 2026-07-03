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DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate

De: David Ioan 03/07/2026 | 17:28
DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate
DIICOT extinde ancheta. Noi acuzații grave pentru frații Tate
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DIICOT a transmis vineri că a extins investigațiile în dosarul fraților Andrew și Tristan Tate, care au fost audiați în cursul dimineții la sediul instituției. Pe lângă acuzațiile formulate la finalul anului 2024, ce vizau trafic de persoane și viol, procurorii adaugă acum noi fapte și susțin că cei doi ar fi exploatat, timp de 17 ani, o victimă minoră în vârstă de 17 ani la momentul recrutării.

În prezent, Andrew și Tristan Tate nu mai sunt supuși niciunei măsuri preventive, după ce Tribunalul București a revocat controlul judiciar în aprilie 2026.

DIICOT extinde ancheta

Potrivit comunicatului DIICOT, ancheta reunită în două cauze penale a fost extinsă pentru infracțiuni precum influențarea declarațiilor, sustragerea de sub sechestru, trafic de persoane, complicitate la trafic de minor și spălare de bani.

„În continuarea activităților de urmărire penală ce se desfășoară în două cauze penale reunite, procurorii DIICOT au dispus extinderea cercetărilor cu privire la doi inculpați, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de influențarea declarațiilor în formă continuată, sustragerea de sub sechestru în formă continuată, trafic de persoane în formă continuată, complicitate la trafic de minor și spălare a banilor în formă continuată, în modalitatea ascunderii”, precizează instituţia.

În ceea ce îl privește pe Andrew Tate, procurorii sunt de părere că, între ianuarie 2023 și ianuarie 2024, acesta ar fi intimidat două victime și doi martori, amenințându-i cu procese, cerând „despăgubiri exorbitante” și divulgând documente din viața lor privată, pentru a-i determina să își retragă declarațiile sau să ofere informații false. Tot el este acuzat că ar fi vândut cinci autoturisme de lux din Marea Britanie, deși acestea se aflau sub sechestru. DIICOT menționează:

„În sarcina aceluiași inculpat s-a reținut și faptul că, după restituirea și lăsarea în custodia sa a autoturismelor asupra cărora s-a instituit sechestrul asigurator, având cunoștință de existența măsurii, precum și interdicția expresă de a nu le înstrăina, în perioada mai – octombrie 2025, acesta a procedat la înstrăinarea succesivă a cinci autoturisme de lux către diverse persoane fizice și juridice de pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu încălcarea obligațiilor ce îi revenea în calitate de custode și în scopul sustragerii acestora de sub efectul măsurii asigurătorii”.

Noi acuzații grave pentru frații Tate

În cazul lui Tristan Tate, procurorii susţin că, între 2018 și septembrie 2021, acesta ar fi recrutat trei victime prin inducerea în eroare cu promisiunea unor sentimente reale, exploatându-le ulterior sexual prin activități de videochat. Aceştia mai consideră că una dintre victime avea 17 ani la momentul recrutării.

„În sarcina acestuia s-a reținut și faptul că, având cunoștință de vârsta unei victime minore (17 ani la acea dată) recrutată de către coinculpat (n.r. Andrew Tate), în perioada noiembrie 2014 – decembrie 2021, l-a sprijinit pe acesta în activitatea exploatare sexuală a victimei, atât prin menținerea în stare de inducere în eroare a victimei, dar și prin administrarea conturilor de videochat ale persoanei vătămate, monitorizarea activității acesteia, precum și a obiectivelor financiare impuse. Inculpații (membri ai aceleași familii) au obținut astfel circa 1.530.000 dolari americani din exploatarea victimei”, susţine DIICOT.

Procurorii mai susțin că Tristan Tate, în perioada august 2023 – mai 2024, ar fi încercat să influențeze 11 martore, fie prin acte de corupere, fie prin intimidare, pentru a le determina să nu dea declarații sau să ofere informații mincinoase în dosarul aflat în prezent pe rolul DIICOT.

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