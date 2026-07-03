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Bucureștiul rămâne fără apă caldă. Zonele afectate de lucrările Primăriei

De: David Ioan 03/07/2026 | 18:19
Bucureștiul rămâne fără apă caldă. Zonele afectate de lucrările Primăriei
Bucureștiul rămâne fără apă caldă. Zonele afectate de lucrările Primăriei
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Bucureștenii vor avea din nou probleme cu apa caldă la mijlocul lunii iulie, după ce Primăria Capitalei a anunțat o serie de opriri necesare pentru modernizarea rețelei de termoficare. Instituția își cere scuze pentru disconfortul creat și susține că lucrările sunt esențiale pentru reducerea avariilor din sezonul rece.

Mii de blocuri din Capitală vor fi afectate între 20 iulie și 2 august, interval în care se vor înlocui și repara conducte din sistemul primar de termie.

Bucureștiul rămâne fără apă caldă

Municipalitatea afirmă că investițiile sunt finanțate din fonduri europene și guvernamentale, în valoare de 1,3 miliarde de lei, și trebuie finalizate până în decembrie 2027 pentru a nu pierde banii nerambursabili.

„Tragem tare pentru a moderniza conductele de termie. Sunt extrem de necesare pentru Bucureşti! Vrem ca iarna care vine să fim afectaţi cât mai puţin de avarii. 1,3 miliarde de lei am atras, din fonduri europene şi guvernamentale, pentru aceste lucrări de înlocuire şi modernizare ale reţelei termice. Trebuie finalizate până în decembrie 2027, pentru a nu pierde banii nerambursabili”, a transmis PMB.

Pe Șoseaua Panduri vor fi schimbate integral conducte de 500 mm, ceea ce impune oprirea apei calde la 55 de puncte termice. Aproximativ 845 de blocuri vor fi afectate timp de șase zile, între 13 și 18 iulie.

Zonele afectate de lucrările Primăriei

În perimetrul Bd. Iancu de Hunedoara – Calea Floreasca – Calea Dorobanți – Str. Nicolae Caramfil, apa caldă va fi sistată la 18 puncte termice, adică 230 de blocuri, în perioada 13 – 31 iulie.

În zona delimitată de Strada Luică, Bd. Turnu Măgurele, Bd. Constantin Brâncoveanu, Șos. Berceni, Șos. Olteniței, Calea Șerban Vodă, Șos. Giurgiului, Str. Nițu Vasile, Str. Emil Racoviță și Bd. Alexandru Obregia se lucrează pe proiectul POIM, lotul 4, la o conductă de 1.100 mm. Aici vor fi oprite 72 de puncte termice și două module, totalizând 1.100 de blocuri, între 20 iulie și 2 august.

În zona Bd. Mihai Bravu – Calea Vitan – Bd. Corneliu Coposu – Bd. Octavian Goga – Bd. Mircea Vodă sunt programate intervenții la conducta de 1.000 mm, ceea ce va duce la oprirea apei calde la 92 de puncte termice, adică 1.016 blocuri, în perioada 20 iulie – 2 august.

Tot în Sectorul 3, în același perimetru Mihai Bravu – Vitan – Coposu – Goga – Mircea Vodă, vor fi afectate alte 92 de puncte termice, echivalentul a 972 de blocuri, în același interval 20 iulie – 2 august.

După finalizarea lucrărilor, reîncărcarea tronsoanelor cu apă va fi realizată treptat, pe măsură ce fiecare segment este verificat și pus în funcțiune.

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