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Cât trebuie să plătească părinții pentru afterschool în 2026–2027. Sumele sunt amețitoare

De: Emanuela Cristescu 18/08/2026 | 22:14
Cât trebuie să plătească părinții pentru afterschool în 2026–2027. Sumele sunt amețitoare
Cât trebuie să plătească părinții pentru afterschool în 2026–2027! Sumele sunt amețitoare
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Afterschool-ul a ajuns să coste o mică avere în București! Părinții care vor să-și știe copiii în siguranță după ore trebuie să se pregătească pentru cheltuieli serioase, iar tarifele pentru anul școlar 2026–2027 vin cu diferențe care pot face o gaură uriașă în buget. La unele centre, suma lunară pare suportabilă la prima vedere, însă lucrurile se schimbă radical când încep să se adune toate costurile.

După rechizite, haine, manuale și toate celelalte cheltuieli care se adună în septembrie, apare o nouă factură care poate da serios peste cap bugetul unei familii. Afterschool-ul a devenit pentru mulți părinți singura soluție atunci când programul de lucru se termină mult după orele copilului. Numai că prețurile afișate pentru noul an școlar îi pot lăsa cu gura căscată.

Afterschool-ul nu mai este deloc „ieftin”

Pentru unele familii, suma plătită lunar nu se oprește la câteva sute de lei. În Capitală, există programe care trec bine de pragul de 2.000 de lei pe lună, iar nota finală poate crește considerabil atunci când sunt adăugate serviciile care nu intră în taxa de bază.

O analiză a tarifelor pentru anul școlar 2026–2027 arată diferențe uriașe între centrele private din București. Cele mai accesibile variante se învârt în jurul sumei de 1.500–1.750 de lei lunar. De aici însă începe escaladarea. Există programe care ajung la aproximativ 2.040–2.170 de lei, în timp ce alte centre solicită între 2.300 și 2.450 de lei în fiecare lună. Și aici apare partea care poate surprinde părinții: prețul afișat nu înseamnă întotdeauna și costul real.

Cât trebuie să plătească părinții pentru afterschool în 2026–2027! Sumele sunt amețitoare
Cât trebuie să plătească părinții pentru afterschool în 2026–2027! Sumele sunt amețitoare

Unele centre includ în tarif preluarea copilului de la școală, masa, gustarea, efectuarea temelor și activitățile educative. Altele facturează separat anumite servicii. Masa, de exemplu, poate ajunge la aproximativ 29 de lei pe zi. Pentru 20 de zile de prezență, asta înseamnă în jur de 580 de lei în plus într-o singură lună. În anumite situații, costul mesei ajunge la aproximativ 600 de lei lunar. Așa se face că un program de 2.300 de lei poate ajunge rapid la aproximativ 2.900 de lei după adăugarea mesei. Iar factura încă nu este neapărat gata.

Și transportul costă în plus

Dacă părinții nu pot duce sau lua copilul de la centru, transportul poate deveni o altă cheltuială consistentă. În funcție de distanță, acesta poate costa aproximativ 100–350 de lei pe lună. Unele centre îl includ în taxa principală, însă acolo unde este plătit separat, diferența se simte serios în buget.

Un exemplu este un program de aproximativ 2.170 de lei, peste care se adaugă circa 580 de lei pentru masă și până la 350 de lei pentru transport. Totalul poate ajunge la aproximativ 3.100 de lei într-o singură lună.

3.100 de lei pe lună. Cât se adună în zece luni? Aici vine lovitura. Dacă o familie achită aproximativ 3.100 de lei în fiecare dintre cele zece luni de școală, totalul ajunge la aproximativ 31.000 de lei pentru un singur copil. Adică peste 6.000 de euro, calculat la un curs orientativ de 5 lei pentru un euro.

Iar aceasta nu este singura variantă. La un tarif de 1.500 de lei pe lună, cele zece luni ajung la 15.000 de lei. La 1.750 de lei lunar, totalul urcă la 17.500 de lei. La 2.000 de lei pe lună, părinții ajung la 20.000 de lei. Iar pentru un program de 2.400 de lei lunar, costul pentru zece luni este de aproximativ 24.000 de lei.

Părinții trebuie să fie foarte atenți la ceea ce scrie efectiv în oferta centrului. Un program care costă 1.700 de lei și include masa și transportul poate fi mai avantajos decât unul de 1.600 de lei la care aceste servicii se plătesc separat.

Contează și programul de funcționare. Unele centre îi țin pe copii până la 17:30 sau 18:00, iar părinții care au nevoie de supraveghere după această oră pot fi taxați suplimentar.

Nici absențele nu trebuie ignorate. În unele cazuri, taxa lunară trebuie achitată integral chiar dacă elevul lipsește o perioadă. Alte centre prevăd reduceri în cazul unor absențe medicale mai lungi. Familiile cu doi sau mai mulți copii pot beneficia, în anumite situații, de reduceri pentru frați.

VEZI ȘI: Imagini șocante într-un afterschool din Capitală! Mâncare cu mucegai, alimente expirate și pereți plini de igrasie
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