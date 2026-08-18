Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari

O siluetă ușor de recunoscut! Gabriela Prisăcariu-Oțil a fost surprinsă de CANCAN.RO în timpul unor activități aproape științifice. Pare să desfășoare un experiment de fizică, întrebarea fiind „câte colete pot încăpea în portbagajul unui Porsche Cayenne?”. Ținuta complet albă parcă o face și mai suplă pe soția lui Dani Oțil, iar bronzul de Antalya se vede și mai bine. Urmează imagini cu splendida soție a lui Dani Oțil, care deși e mămică pare o adolescentă prinsă de febra shoppingului.

Gabriela Prisăcariu are 33 de ani, un băiat de 5 ani, pe nume Tiago, e căsătorită cu Dani Oțil din 2023, nunta lor fiind un eveniment monden de primă magnitudine, fiind relatată pe larg de multe ziare. Recent, cei trei simpatici au renunțat la viața la țară în Corbeanca și au decis să cumpere un apartament în București. Amenajarea unui nou cuib este o treabă de durată, iar Gabriela și-a luat rolul foarte în serios. Revenită din vacanța de vis din Antalya, unde Gabriela a încercat pentru prima oară parasailingul, soția lui Oțil pare să-și fi reluat campania de cumpărături pentru casă. E setată pe decorațiuni.

Iat-o deci încărcată de colete undeva în apropierea restaurantului The Grill, deținut chiar de soțul său. Cu o pereche de ochelari de soare romboidali, cu ramă aurie, Gabriela Oțil se străduiește să bage cât mai multe colete în portbagaj. Nu singură, ci ajutată de doi angajați ai restaurantului.

În imagini se observă minim un colet de la o cunoscută firmă de pantofi. Femeile știu cât de bine merge o pereche de pantofi într-un colțișor al apartamentului. Ai o zonă de citit cu câteva perechi de pantofi, zona de dining unde poți pune câteva rafturi cu pantofi, dormitorul cu sertare pentru pantofi și evident dressingul, în care ții doar pantofi, că de altceva nu prea mai e loc.

După ce a umplut portbagajul cu decorațiuni interioare de la Zalando, Gabriela Prisăcariu-Oțil se îndreaptă probabil spre casă, unde se va apuca de decorat și probat decorațiunile. De ce nu, poate îl așteaptă pe Dani Oțil cu apartamentul gata mobilat, cu niște sandale pe post de lustre, cu cizme în loc de vaze de flori și botine pe post de castronașe pentru snacksuri.

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