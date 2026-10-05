Daniela Crudu a ajuns de nerecunoscut. Cum arată fosta vedetă TV acum, la un deceniu după ce s-a retras din showbiz

Daniela Crudu a ajuns de nerecunoscut! Fosta vedetă TV a lăsat în urmă perioada în care era nelipsită de pe micile ecrane, iar în ultimii ani și-a schimbat radical viața. Astăzi, Cruduța este departe de agitația care o făcea odinioară să fie nelipsită din presa mondenă, iar transformarea prin care a trecut se vede și în felul în care arată.

Din viața de odinioară, cu televiziune, petreceri și scandaluri, Daniela a ajuns într-un cu totul alt punct. Și-a întemeiat o familie, are doi copii și pare că a ales un ritm mult mai liniștit.

Daniela Crudu este acum mamă a doi copii, o fetiță și un băiețel, Danaia și Dominic. Tatăl celor mici este un bărbat discret, mai tânăr decât ea, despre care s-a spus că îi este alături și o susține în proiectele pe care le are.

Daniela Crudu, de nerecunoscut!

Dar nu doar viața personală s-a schimbat. Și imaginea Danielei este diferită față de anii în care apărea aproape zilnic la televizor. Bruneta a lăsat în urmă look-ul cu care devenise celebră și a ajuns să arate mult mai diferit astăzi.

Înainte de notorietate, Daniela a avut o copilărie în care lipsurile și lipsa mamei au lăsat urme. Chiar ea a povestit , în urmă cu ani, cât de greu i-a fost să se descurce fără figura maternă și cât de repede a trebuit să învețe să se bazeze pe familie.

„La vârsta respectivă chiar aveam nevoie de o mamă. Dar tata s-a descurcat destul de bine cu noi. Îmi amintesc că nu aveam aşa de mulţi bani, tata făcea eforturi ca să ne satisfacă mofturile, să ne ia şi nouă haine, să ne dea bani de buzunar.

A fost greu şi pentru el. Şi nu e usor să creşti fără mamă, fără cineva care să îţi dea sfaturi, să te înveţe pe ce drum să o iei. Noi, la 13, 14 ani, ce minte să avem să ne dăm seama ce este bine şi ce este rău?”, a povestit Daniela, după ce au apărut în presă o multitudine de imagini cu ea dansând goală.

Drumul către lumea showbizului a început pentru Daniela mult mai devreme decât și-ar fi imaginat oricine. La doar 14 ani și jumătate, ea a ajuns să lucreze ca animatoare.

„M-am dus la o terasă din Regie cu nişte prieteni. Şi acolo am început să dansez ca nebuna. Dansam continuu. Patronul m-a văzut, i-a plăcut de mine şi m-a întrebat dacă nu vreau să mă angajez animatoare. Şi am acceptat. Şi aşa am început să dansez. Sincer, când mă gândesc la vremurile respective, nici nu îmi dau seama cum de m-a angajat. Că eram penibilă, habar nu aveam eu ce înseamnă dansul, mă mişcam ca nebuna. Am făcut-o pentru bani şi nu îmi pare rău, aşa am câştigat primii bani. Mi-a plăcut, până la urmă mie îmi plăcea să dansez”, şi-a mai amintit Cruduţa.

Cum a ajuns în televiziune

Când oportunitatea de a apărea în televiziune a venit, Daniela n-a stat prea mult pe gânduri.

Daniela ar fi început cu un salariu de aproximativ 300 de euro, care ulterior ar fi ajuns la 500. Banii nu mergeau însă doar pe mofturile ei. O parte din câștig era folosită pentru a-și ajuta familia. În perioada respectivă, bruneta era deranjată și de criticile primite pentru hainele pe care le purta.

“Mereu apar la prost îmbrăcaţi şi râde lumea de mine că îmi cumpăr haine din bazar. Eu nu câştig foarte mult şi nu îmi permit să îmi iau haine scumpe sau genţi de mii de euro. Plus că eu din ce câştig trebuie să îl ajut pe tata, să cumpăr mâncare în casă, să pun benzină la maşină”, s-a mai confesat bruneta, cu doar câteva luni înainte de scandalul cu Leo de la Strehaia.

Sfârșitul anului 2010 a venit însă cu un cutremur în viața ei profesională. Scandalul cu Leo de la Strehaia a aruncat-o în mijlocul unei furtuni mediatice, după ce acesta a acuzat-o că i-ar fi cerut 10.000 de euro în schimbul unei partide de sex.

Daniela a negat vehement acuzațiile, însă scandalul a avut efecte directe asupra carierei sale. După zile în care numele ei a apărut peste tot, Cruduța a fost dată afară de la matinal.

Numai că lovitura care părea să-i închidă o ușă i-a deschis, de fapt, alta. Daniela a ajuns asistenta lui Dan Capatos și a intrat într-o etapă care a transformat-o într-una dintre cele mai cunoscute personaje din televiziunea mondenă.

Au trecut anii, iar Daniela Crudu a lăsat în urmă perioada în care scandalurile și camerele de filmat îi dictau aproape fiecare zi. Acum, centrul vieții ei este familia, iar aparițiile publice sunt mult mai rare.

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Nici unul dintr-un milion n-ar fi pariat pe o asemenea transformare! Imagini cum n-ai fi crezut cu Daniela Crudu!