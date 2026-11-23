Mai mulți elevi ai Colegiului Național Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au acuzat simptome digestive, precum greață, vărsături și diaree. Incidentul a avut loc duminică seară, iar șase dintre tineri au fost transportați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din oraș, unde medicii au decis să îi interneze. Alți elevi au rămas sub supravegherea personalului medical în infirmeria instituției de învățământ.

Pe parcursul serii și al nopții, mai mulți adolescenți s-au prezentat la infirmeria colegiului, unde au fost evaluați și au primit tratament. În total, 22 de elevi au fost monitorizați în cadrul unității medicale a școlii, însă luni dimineață 14 dintre aceștia se mai aflau acolo, fiind supravegheați de personalul medical. Potrivit reprezentanților instituției, tratamentul a fost stabilit în colaborare cu medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova.

Probleme la Liceul Militar din Craiova

În momentul în care au apărut primele probleme de sănătate, în colegiu se aflau aproximativ 700 de elevi. Nu toți tinerii erau însă prezenți în unitate, întrucât unii se întorseseră din permisie, iar alții nu plecaseră acasă.

Autoritățile și cadrele medicale încearcă să stabilească ce a provocat simptomele în rândul elevilor. Sunt luate în calcul atât o posibilă toxinfecție alimentară, cât și o infecție virală, în contextul în care manifestările pot fi asociate cu o gastroenterită. Pentru clarificarea situației, au fost prelevate probe din alimentele consumate de elevi, precum și din produsele existente în cantina colegiului.

Cei șase elevi internați la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” se află într-o stare bună, iar medicii au precizat că, după internare, aceștia nu au mai prezentat episoade de vărsături sau diaree. Tinerii sunt în continuare sub tratament, iar situația lor este monitorizată de specialiști.

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