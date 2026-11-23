Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit un banc savuros, perfect pentru a-ţi pune zâmbetul pe buze la început de săptămână. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Recunoaște că te oftici când vezi că pun poze din Paris, din Roma, din Dubai. Săptămâna viitoare mă duc în Lisabona. Îți pare rău că mi-ai dat papucii

– Tu crezi că lumea nu își dă seama că ești escortă de pui în fiecare săptămână poze din locuri diferite?

– Iubitul meu este afacerist și face combinații, fraiere.