Iustina Luchian este cu ochii pe sezonul X de la Insula Iubirii și nu ratează niciun moment pentru a-și da cu părerea. Fosta concurentă l-a criticat pe Narcis Bujor pentru acțiunile pe care le-a avut față de Bianca Iotu în timpul emisiunii.

Iustina și soțul ei, Cornel, au fost concurenți la Insula Iubirii în sezonul 8, când și-au testat relația. La bonfire-ul final, concurenta i-a arătat partenerului său un test de sarcină pozitiv, iar ulterior au devenit părinții unei fetițe frumoase, pe nume Ivana Nectaria. Astfel, cei doi cunosc numeroase detalii despre experiența din Thailanda, dar și despre situațiile care pot apărea pe parcursul filmărilor.

Ce a spus Iustina Luchian despre ispita Narcis

În sezonul actual, Bianca Iotu s-a apropiat de Narcis Bujor după ce s-a despărțit de Remi, bărbatul alături de care a avut o relație timp de trei ani. Cei doi au petrecut mult timp împreună în vilă și au avut parte inclusiv de momente intime. Totuși, pe măsură ce experiența din Thailanda a avansat, ispita masculină i-a transmis Biancăi că apropierea dintre ei se va limita la perioada petrecută în emisiune și că nu va exista un viitor împreună după încheierea filmărilor. Mai mult, acesta avea o iubită acasă, care îl aștepta.

Narcis a explicat că rolul său a fost să o ajute pe Bianca Iotu să se redescopere, să se bucure de experiența din Thailanda și să reușească să treacă peste despărțirea de Remi. Cu toate acestea, inclusiv la dream-date, ispita a refuzat-o pe concurentă și a ales să plece din emisiune.

După ce a urmărit imaginile, Iustina Luchian nu s-a abținut și a reacționat, atrăgându-i atenția lui Narcis că nu consideră că a procedat corect în ceea ce privește apropierea de Bianca și explicațiile oferite ulterior.

„Sunt eu nebună? Cum poți să ajuți pe cineva rănind? De ce lași să se ajungă până într-un punct, mai ales dacă nu ai sentimente. Adică da, rolul de ispita asta este, corect. Foarte bine, nu e nicio problemă ca ai fost doar ispita. Dar de ce să îi spună ca a vrut, de fapt, să ajute. Ca n-a ajutat în niciun fel… doar a făcut-o, poate, să creadă ca toți bărbații sunt aşa, ca toți o pot răni. Sau e un alt fel de ajutor și nu-l înțeleg eu. Dar dacă cu adevărat voia să ajute, cred ca putea să aştepte să se termine emisiunea şi să îi spună lucrurile astea după. Nu ştiu, poate interpretez eu greşit….”, a spus Iustina Loghin pe rețelele de socializare.

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