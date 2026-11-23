Claudia Ion și Eduard Vlădescu s-au apropiat la Insula Iubirii și au avut parte de câteva momente incendiare în Thailanda. Relația lor nu a ținut prea mult după ce s-au întors în România, dar acum pare că lucrurile au luat o întorsătură diferită și concurenta s-a dat de gol singură.

După încheierea filmărilor, cei doi au continuat să își acorde atenție, iar imaginile în care apăreau împreună, alături de interacțiunile din mediul online, au alimentat zvonurile despre o posibilă relație. Apropierea lor nu părea însă lipsită de complicații, mai ales că au apărut informații despre un om de afaceri, proprietar al unor restaurante din Mamaia, Brașov și Predeal, care a fost apropiat de Claudia în perioada în care aceasta forma un cuplu cu Mocăniță.

La un moment dat, lucrurile dintre Claudia și Eduard Vlădescu păreau să se fi răcit, însă cele mai recente apariții arată că povestea nu s-a încheiat. Un prim indiciu a fost observat de urmăritorii lor pe Instagram, unde cei doi au început din nou să se urmărească reciproc.

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Mai mult decât atât, Claudia a plecat recent la munte alături de Eduard Vlădescu. Concurenta a publicat un videoclip în care le-a arătat fanilor ținuta aleasă pentru ieșire, însă a surprins fără să își dea seama un detaliu care nu a trecut neobservat. Imaginea pilotului se reflecta în lentilele ochelarilor de soare pe care îi purta, dezvăluind astfel că bărbatul se afla chiar lângă ea.

Un alt indiciu că cei doi ar fi din nou apropiați a apărut într-o fotografie publicată de Jaguarul, realizată la evenimentul de deschidere a sălii ispitei Dima. Claudia și Eduard au participat la eveniment, iar în fundalul imaginii pot fi observați în timp ce se sărută.

Nici cadoul primit de la Eduard Vlădescu nu a fost trecut cu vederea. Claudia a publicat un videoclip în care se observă că păstrează darul primit de la acesta la Insula Iubirii chiar în mașină. Vorbim despre tigrul de pluș pe care ispita masculina i l-a oferit în urma date-ului avut la grădina zoologică.

Gestul de a păstra cadoul a stârnit curiozitatea urmăritorilor și a alimentat și mai mult speculațiile că sentimentele dintre cei doi nu au dispărut, ci ar putea fi mai puternice decât înainte.

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