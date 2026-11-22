Prințul William ar putea schimba radical regulile după care sunt acordate titlurile în Familia Regală britanică, iar printre cei care ar avea cel mai mult de suferit de pe urma unei asemenea decizii s-ar număra chiar fratele său, Prințul Harry. Relația dintre cei doi este marcată de conflicte și neînțelegeri de mai mulți ani, iar o eventuală reformă pregătită de viitorul monarh ar putea adânci și mai mult ruptura dintre ei. Mai mult decât atât, schimbările nu s-ar opri la fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea, ci i-ar viza inclusiv pe copiii acestuia, Archie și Lilibet.

Potrivit informațiilor publicate de Vanitatis, care citează dezvăluiri apărute în The Mail on Sunday, planurile lui William ar face parte dintr-un amplu proces de modernizare a instituției monarhice. Subiectul este prezentat și în volumul „Dukes of Hazard”, semnat de jurnalistul Tom Sykes, în care sunt analizate posibilele transformări pe care Prințul de Wales le-ar putea introduce după ce va ajunge pe tronul Marii Britanii.

Cum vor fi acordate titlurile în Familia Regală a Marii Britanii când va deveni rege

Una dintre cele mai importante modificări ar avea legătură cu modul în care membrii Familiei Regale primesc și păstrează titulaturile oficiale. În prezent, anumite distincții sunt dobândite automat în funcție de legătura de rudenie cu monarhul, însă această regulă ar putea fi reconsiderată în viitor. William ar intenționa să limiteze folosirea titlurilor princiare și a apelativului de Alteță Regală la persoanele care participă efectiv la activitățile instituționale și reprezintă Coroana în mod oficial.

Astfel, apartenența la Familia Regală nu ar mai fi suficientă pentru păstrarea tuturor privilegiilor asociate statutului princiar. Membrii care aleg să ducă o viață independentă, fără responsabilități publice în cadrul monarhiei, ar putea pierde anumite distincții, în funcție de noile reguli. O asemenea abordare ar reprezenta o schimbare importantă față de tradiția urmată până acum de Casa Regală britanică.

Prințul Harry, în centrul unei posibile decizii fără precedent

Cel mai important nume vizat de această reformă ar fi Prințul Harry. În 2020, acesta și Meghan Markle au decis să renunțe la rolurile lor de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite, unde și-au construit o viață departe de îndatoririle oficiale de la Palat.

Deși au renunțat la utilizarea titulaturii de Alteță Regală în activitățile publice, cei doi au păstrat în continuare titlurile de Duce și Ducesă de Sussex. Harry a rămas, de asemenea, prinț, statut pe care îl deține datorită poziției sale în familia regală și regulilor stabilite de-a lungul timpului.

Odată cu venirea lui William la conducerea monarhiei, această situație s-ar putea schimba. Potrivit informațiilor atribuite jurnalistului Tom Sykes, viitorul rege ar lua în calcul inclusiv retragerea titlului princiar al fratelui său. Decizia ar reprezenta un pas mult mai departe decât înțelegerea din 2020 și ar putea avea consecințe importante asupra statutului public al lui Harry.

Relația dintre cei doi frați s-a deteriorat considerabil după plecarea ducilor de Sussex din Marea Britanie. Interviurile acordate de Harry și Meghan, aparițiile publice și dezvăluirile făcute de prinț în volumul său autobiografic au contribuit la amplificarea tensiunilor cu Familia Regală. În acest context, o eventuală retragere a titlului ar putea deveni una dintre cele mai controversate decizii ale viitoarei domnii a lui William.

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