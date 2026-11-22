Un incendiu a izbucnit duminică seara la mansarda Hotelului Alpin din stațiunea Poiana Brașov, mobilizând un dispozitiv amplu de intervenție. Pompierii au acționat pentru limitarea focului și pentru a preveni extinderea acestuia la restul clădirii.

Alarma a fost dată în jurul orei 19:30, după ce a fost semnalat un incendiu la mansarda hotelului. Din cauza riscului ca flăcările să se propage, autoritățile au trimis la fața locului mai multe echipaje și tehnică de intervenție.

Mobilizare masivă de forțe în Poiana Brașov

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov, pentru gestionarea situației au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă și două autoscări necesare intervenției la înălțime.

La fața locului au fost trimise și echipaje medicale, respectiv trei echipaje SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean, pregătite să acorde asistență în caz de nevoie.

Există risc de extindere a incendiului

Primele informații arată că pompierii se concentrează asupra localizării focului și limitării propagării acestuia către alte zone ale clădirii. Autoritățile au avertizat că există riscul ca incendiul să se extindă, motiv pentru care intervenția se desfășoară cu efective sporite.

„Echipajele operative intervin pentru localizarea incendiului, existând posibilitatea extinderii acestuia”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

Intervenția continuă și la această oră

Misiunea pompierilor este în dinamică, iar echipajele rămân mobilizate la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Salvatorii continuă operațiunile de stingere și verificare a zonelor afectate pentru eliminarea oricărui pericol.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat dacă există persoane rănite și nici care este cauza producerii incendiului. Informațiile urmează să fie actualizate pe măsură ce intervenția avansează.

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