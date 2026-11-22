Mădălina Ghenea a fost invitată în emisiunea „Verissimo”, difuzată de Canale 5, unde a impresionat atât prin apariția sa elegantă, cât și prin mărturisirile sincere despre cele mai grele momente din viața sa. Actrița a vorbit despre anii de hărțuire pe care i-a îndurat, despre creșterea fiicei sale și despre lupta cu o afecțiune care i-a marcat existența.

Prezentă în platoul emisiunii italiene, Mădălina Ghenea a ales o ținută spectaculoasă, compusă dintr-un corset roșu decorat cu pietre și paiete, completat de o fustă lungă din piele, cu șliț adânc. Dincolo de apariția impecabilă, actrița a abordat subiecte extrem de personale, oferind detalii despre încercările care i-au influențat viața în ultimii ani.

Nouă ani de hărțuire care i-au afectat viața

În cadrul interviului, Mădălina Ghenea a vorbit despre perioada dificilă în care a fost hărțuită de o femeie, situație care, potrivit declarațiilor sale, a durat aproape un deceniu și a început în perioada în care era însărcinată.

Actrița a explicat că persoana respectivă nu s-a limitat la mesaje insistente, ci ar fi contactat oameni din mediul profesional al vedetei, inclusiv fotografi, organizatori de evenimente și persoane implicate în activitatea sa publică. Mai mult, aceasta ar fi creat conturi false și ar fi folosit imagini modificate pentru a comunica în numele ei.

„A creat profiluri false, a făcut fotografii, apoi le-a editat și le-a scris oamenilor ca și cum ar fi fost eu. Mi-a ruinat viața”, a declarat Mădălina Ghenea.

Vedeta a precizat că a continuat lupta în instanță atât pentru propria familie, cât și pentru a împiedica repetarea unor astfel de situații în cazul altor femei.

„Am dus toată această luptă mai presus de toate pentru fiica și mama mea, dar și pentru toate femeile. Am ocazia să mă întorc la muncă și pot să-mi duc fiica la școală în liniște sufletească”, a mărturisit actrița.

Mădălina Ghenea a vorbit și despre condamnarea femeii, pronunțată pe 4 februarie, mărturisind că, deși cele două s-au întâlnit în timpul procesului, nu a reușit să înțeleagă motivele care au stat la baza acestui comportament.

Cum își crește singură fiica

Un alt moment emoționant al interviului a fost cel dedicat fiicei sale, Charlotte. Actrița a vorbit despre rolul de părinte pe care îl asumă zi de zi și despre provocările pe care le întâmpină în creșterea copilului.

Charlotte este fiica Mădălinei Ghenea și a antreprenorului Matei Stratan, însă vedeta a ales să nu ofere detalii despre relația cu tatăl copilului. În schimb, s-a concentrat asupra legăturii speciale pe care o are cu fiica sa.

„Este o situație dificilă despre care să vorbești, dar o cresc singură pe Charlotte. Sunt foarte fericită să fiu atât mamă, cât și tată”, a spus aceasta.

După perioada petrecută în Los Angeles, actrița a ales să se stabilească în Italia, țară în care își dorește să își crească fiica și de care spune că se simte foarte apropiată.

Boala care i-a schimbat viața

Printre cele mai sensibile subiecte abordate s-a numărat și lupta cu endometrioza, afecțiune care i-a provocat dureri severe și i-a influențat atât viața personală, cât și activitatea profesională.

Mădălina Ghenea a povestit că diagnosticul a venit la pachet cu temeri legate de posibilitatea de a deveni mamă. Tocmai de aceea, venirea pe lume a Charlottei a avut o semnificație aparte pentru ea.

„Sufăr de o boală care mi-a schimbat viața: endometrioză. Este o boală despre care se vorbește rar. Această situație mi-a îngreunat munca, dar faptul că am avut-o pe fiica mea, Charlotte, a fost și un miracol. Mi-au spus că nu voi putea avea copii. Durerea era debilitantă”, a declarat Mădălina Ghenea.

La finalul discuției, actrița a subliniat importanța informării cu privire la această afecțiune și a atras atenția asupra faptului că multe persoane care suferă de endometrioză se confruntă cu dificultăți greu de înțeles de cei din jur.

„Este o boală pe care nu o poți vedea, e greu de explicat, dar trebuie să vorbim despre ea”, a concluzionat vedeta.

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