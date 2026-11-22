Bonfire-ul final de la Insula Iubirii a venit cu momente tensionate și decizii dificile pentru concurenții sezonului 10. După zile întregi în care au fost nevoiți să își privească partenerii în ipostaze neașteptate, a venit momentul adevărului. Pentru Prințul Marco, însă, confruntarea s-a dovedit mult mai complicată decât ar fi anticipat. Acesta a fost pus în fața unei alegeri care i-a dat mari bătăi de cap: să plece acasă alături de Bianca, femeia cu care a venit în emisiune, sau să își continue povestea cu Gabriella, ispita de care s-a apropiat pe parcursul experienței din Thailanda.

Totul a început în momentul în care Marco și Bianca au fost nevoiți să revadă imaginile care au surprins apropierea concurentului de Gabriella. Secvențele nu au fost deloc ușor de urmărit, mai ales că între cei doi s-au întâmplat lucruri care au pus serios sub semnul întrebării relația de cuplu. Bianca a avut ocazia să vadă comportamentul partenerului său, dar și felul în care acesta s-a raportat la ispita care a reușit să îi atragă atenția.

Ce i-a adresat Marco lui Radu Vâlcan

Dacă pentru Bianca imaginile au reprezentat o nouă lovitură, pentru Marco revederea propriilor gesturi a însemnat și confruntarea cu propriile sentimente. Concurentul nu a avut parte doar de discuția cu femeia alături de care a intrat în competiție, deoarece în ecuație a apărut și Gabriella. Astfel, situația a devenit și mai dificilă, iar Marco s-a trezit în fața celor două femei între care trebuia să ia o decizie.

Momentul decisiv a venit atunci când Radu Vâlcan i-a explicat concurentului că trebuie să hotărască alături de cine își dorește să plece din Thailanda. În mod normal, acesta ar fi trebuit să știe deja care este persoana pe care o vrea în viața lui, mai ales după toate experiențele prin care a trecut în emisiune. Numai că lucrurile nu au fost atât de simple pentru Prințul Marco.

Mai mult decât atât, reacția lui a fost una neașteptată. În loc să spună direct cu cine vrea să plece acasă, concurentul a apelat la ajutorul prezentatorului. Practic, Marco a ajuns în situația în care i-a cerut lui Radu Vâlcan să decidă în locul său, semn că alegerea dintre Bianca și Gabriella îl depășea în acel moment.

„Radu, ajută-mă tu!”, i-a spus Marco lui Radu.

Radu Vâlcan a izbucnit, ulterior, în râs și i-a spus concurentului: ”Nu am cum”.

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