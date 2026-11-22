O secvență care nu a mai fost văzută de telespectatorii emisiunii Insula Iubirii în ediția difuzată aseară a atras atenția celor care au urmărit bonfire-ul integral pe AntenaPLAY. Bianca și Gabriella au ajuns față în față, iar discuția dintre cele două a scos la iveală noi detalii despre apropierea dintre ispită și Prințul Marco. De această dată, Gabriella a avut ocazia să îi povestească Biancăi ce s-a întâmplat între ea și concurent în noaptea precedentă, iar dezvăluirea nu a fost deloc una banală.

Întâlnirea celor două a avut loc în cadrul unui bonfire în care au discutat despre experiențele trăite pe insulă și despre legăturile care s-au format de-a lungul emisiunii. Gabriella nu s-a ferit să vorbească despre relația pe care a construit-o cu Marco și a lăsat să se înțeleagă că apropierea dintre ei a devenit tot mai puternică. Mai mult decât atât, ispita i-a povestit Biancăi că Prințul a avut parte de o seară în care a consumat foarte mult alcool, iar lucrurile au continuat într-un mod neașteptat.

Gabriella i-a recunoscut Biancăi că a făcut amor din nou cu Prințul, în camera lui Ian

Potrivit celor povestite de Gabriella, Marco a băut alcool, iar ea a încercat să îl ducă în camera lui pentru a se odihni. Numai că acesta nu ar fi vrut să rămână singur și și-ar fi dorit să petreacă noaptea alături de ea. În cele din urmă, cei doi au ajuns să doarmă împreună într-o altă cameră, iar episodul a reprezentat o nouă apropiere intimă între ispită și concurent. Astfel, Bianca a aflat că între cei doi avusese loc o a doua noapte de amor, după momentele de apropiere despre care se discutase deja în emisiune.

Un alt detaliu care a ieșit la iveală în timpul conversației a fost legat de camera lui Marco și de fotografiile pe care acesta le avea cu Bianca. Reacția concurentei a fost una care a atras imediat atenția, mai ales că, în loc să insiste asupra nopții petrecute de Gabriella alături de Prinț, aceasta a vrut să afle dacă ispita observase imaginile cu ea, aflate în camera partenerului său.

Gabriella: L-am văzut trântit pe jos și am zis „Marco, te duc la tine în cameră și stai acolo că nu mi se pare ceva frumos.” și a zis „Nu! Vreau să dorm cu tine” Și am dormit împreună în altă cameră. Bianca: Și ai intrat în camera lui? G: Da! B: Ai văzut pozele cu noi? G: Da! B: Și le mai ține acolo? G: Nu am intrat de două zile. Cred că da. Le ține acolo pentru că te iubește, Bianca.

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