Povestea dintre Prințul Marco și Gabriella continuă să fie una controversată, chiar și după încheierea filmărilor pentru „Insula Iubirii”. Deși cei doi au avut parte de momente intime în Thailanda, iar apropierea lor a depășit de mai multe ori limitele unei simple relații dintre concurent și ispită, Marco a transmis mesaje cu subînțeles, prin intermediul rețelelor sociale. În urmă cu ceva timp, concurentul a apelat din nou la o comparație fotbalistică, însă Gabriella nu a rămas indiferentă. Întoarsă în Spania, bruneta a publicat un videoclip cu trimitere directă pentru Prinț și soția lui, Bianca Ghiurcă.

Prințul Marco pare să fi transformat fotbalul într-un adevărat limbaj al aluziilor atunci când vine vorba despre experiența trăită alături de Gabriella. După ce, în urma primei nopți de intimitate cu ispita, a publicat pe TikTok un videoclip în care apărea îmbrăcat în echipamentul echipei naționale a României și imita gesturile unui fotbalist care tocmai marcase, acesta a revenit cu o nouă postare sugestivă.

Recent, Marco a făcut referire la Francesco Totti, fostul mare fotbalist italian și simbol al echipei AS Roma. Alegerea nu pare deloc întâmplătoare, mai ales că povestea sportivului italian poate fi interpretată ca o paralelă cu situația sentimentală a concurentului. Totti a rămas fidel formației din capitala Italiei pe parcursul întregii sale cariere, deși a avut oportunitatea de a ajunge inclusiv la Real Madrid.

În contextul relației dintre Marco și cele două femei, comparația capătă o semnificație aparte. Gabriella locuiește în Spania, iar Bianca este asociată cu Roma, astfel că mesajul publicat de concurent pare să sugereze că, deși ar fi putut alege o altă destinație, a preferat să rămână acasă. Cu alte cuvinte, Prințul pare să transmită că, indiferent de momentele petrecute alături de ispită, alegerea sa ar fi fost Bianca.

Gabriella i-a dat replica lui Marco

Întoarsă în Spania de două săptămâni, după o perioadă petrecută în România, Gabriella a reacționat la postarea Prințului Marco. Bruneta a publicat pe TikTok un videoclip filmat în România, în compania prietenei și colegei sale, Rebecca Toma. Însă nu imaginile au atras cel mai mult atenția, ci versurile alese pentru clip.

„Orice golan are slăbiciunea lui / A mea e brunetă și are ochii căprui”, este mesajul care însoțește videoclipul publicat de Gabriella.

Versurile par să fie o trimitere directă la situația dintre ea și Marco, mai ales dacă ținem cont de faptul că Bianca are ochii verzi, în timp ce Gabriella este brunetă și are ochii căprui. Prin urmare, alegerea mesajului ridică semne de întrebare și pare să fie o replică cu subînțeles la comparațiile fotbalistice făcute de concurent.

De altfel, mesajul poate fi interpretat și ca o ironie la adresa alegerii pe care acesta pare să o fi făcut după experiența de la Insula Iubirii.

Marco și Gabriella, din nou în centrul atenției după momentele intime din Thailanda

Nu este prima dată când cei doi ajung să își transmită „înțepături” prin intermediul rețelelor de socializare. După prima noapte petrecută împreună, Marco a ales să își exprime entuziasmul printr-o postare cu tematică fotbalistică, sugerând că a mai înscris un gol. Ulterior, apropierea dintre el și Gabriella a continuat, iar cei doi au mai avut parte de momente intime, care au alimentat speculațiile privind sentimentele concurentului pentru ispită.

Acum, după cea de-a doua noapte de amor și după mesajele publicate de Marco, Gabriella pare să nu accepte atât de ușor faptul că acesta ar fi ales să rămână alături de Bianca.

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