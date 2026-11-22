Alegerile pentru Dream Date de la Insula Iubirii au dat naștere unor speculații în rândul telespectatorilor, după ce ispitele Daniel și Frankie au făcut două declarații misterioase. Fanii emisiunii bănuiesc că acestea ar putea avea legătură cu o surpriză pregătită pentru Nattasha Black și Lorenzo, care s-ar putea reîntâlni mai devreme decât se așteaptă.

Surpriza pregătită de Daniel pentru Nattasha Black

Nattasha Black și Lorenzo nu au dezvoltat conexiuni romantice cu ispitele. Cu toate acestea, la momentul alegerii persoanelor alături de care urmau să petreacă Dream Date-ul de 24 de ore, ambii au respectat formatul emisiunii, cu toate că era evident că nu își doreau neapărat acest lucru.

Nattasha l-a ales pe Daniel, deși ispita îi spusese anterior, în vilă, că nu va accepta întâlnirea. Tocmai de aceea, decizia lui de a se răzgândi a surprins-o pe concurentă, dar și pe celelalte participante, care se așteptau la un refuz.

„Având în vedere că nici eu nu am creat nicio conexiune cu niciun băiat, mai mult de o prietenie, o să-l aleg pe Daniel”, a explicat Nattasha.

După ce Daniel a acceptat invitația, concurenta a avut o reacție care spune totul despre modul în care ea vede date-ul: „O să treacă și asta”.

Ulterior, într-un testimonial, ispita a dezvăluit că îi pregătește o surpriză, fără să ofere alte detalii.

„Am o surpriză frumoasă de făcut, să aibă încredere în mine, dacă a ajuns să mă cunoască puțin o să-i placă”, a declarat Daniel.

Lorenzo a ales-o pe ispita Frankie

În cealaltă vilă, Lorenzo a ales-o pe Frankie, explicând că nu a creat o conexiune romantică cu nicio ispită, însă aceasta este persoana cu care a interacționat cel mai mult.

„Nu am creat nicio conexiune cu nimeni, dar dacă așa este formatul emisiunii va trebui să aleg o persoană și o voi alege pe Frankie, deoarece cu ea am interacționat cel mai mult”, a spus concurentul.

Frankie a explicat că între ei au existat conversații mai profunde și că au descoperit experiențe de viață asemănătoare. Totodată, ispita a mărturisit că speră ca experiența să îi aducă lui Lorenzo lucruri benefice.

Ulterior, într-un testimonial separat, Frankie a făcut o afirmație care a stârnit curiozitatea telespectatorilor.

„Urmează ceva despre care nu știe”, a spus ispita.

Momentul a fost distribuit și pe contul oficial de Instagram al emisiunii, alături de un mesaj care a alimentat misterul: „Voia să fie refuzat, simțea că nu există nicio conexiune, însă Frankie decide să accepte Dream Date-ul cu Lorenzo. Oare ce i-a pregătit, de fapt?”.

Telespectatorii cred că Nattasha și Lorenzo ar putea avea un Dream Date

Situația a dat naștere unei teorii potrivit căreia Daniel și Frankie ar putea pregăti o surpriză pentru Nattasha și Lorenzo. Mai exact, cei doi concurenți ar putea ajunge la același dream date, fără să știe dinainte că urmează să se reîntâlnească.

Pe Instagram, la postările publicate de conturile oficiale ale emisiunii, mai mulți telespectatori au susținut și ei această teorie.

„Surpriza din partea ispitelor este ca cei doi să petreacă Dream Date-ul împreună, mai mult ca sigur”, a comentat un utilizator.

„I-a picat cerul în cap Nattashei. Dar e ok, sigur se întâlnește cu Lorenzo acolo”, a scris altcineva. „A acceptat și Frankie, deci clar Nattasha și Lorenzo se vor întâlni acolo, va fi Dream Date”, a mai scris un fan al emisiunii.

Unii fani merg chiar mai departe și speculează că reîntâlnirea ar putea fi urmată de o cerere în căsătorie.

„Vine Lorenzo cu inelu’ la Dream Date”, a fost unul dintre comentariile care au atras atenția. „Abia astept să văd date-ul lor”, a adăugat un alt telespectator.

Există însă și un alt scenariu posibil: Nattasha și Lorenzo ar putea să nu mai petreacă cele 24 de ore alături de ispite, ci să ajungă direct la bonfire-ul final, unde să se reîntâlnească în compania lui Radu Vâlcan.

Un alt detaliu care ar fi putut alimenta scenariul fanilor este absența celor doi din imaginile de promovare a bonfire-urilor finale programate pentru săptămâna următoare. În timp ce la finalul ediției de sâmbătă, 21 noiembrie, restul cuplurilor apar în secvența de promovare, Nattasha și cu Lorenzo nu apar în niciun cadru.

Niciunul dintre aceste scenarii nu a fost confirmat oficial până în prezent de teaserele următoarelor ediții ale emisiunii „Insula Iubirii”.

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