Familia artistului Phelipe trece prin momente extrem de dificile după moartea fratelui său, Viorel. Bărbatul, care lucra ca șofer de TIR în Germania, a fost găsit fără viață în cabina camionului pe care îl conducea. Cauza decesului nu a fost confirmată oficial până în prezent.

Primele informații indică posibilitatea ca bărbatul să fi suferit un infarct, însă această variantă rămâne deocamdată neconfirmată. Circumstanțele exacte în care a survenit decesul urmează să fie stabilite de autoritățile competente.

Mesajul sfâșietor transmis de mama celor doi

Vestea dispariției lui Viorel a provocat multă durere în familie. Mama sa a publicat un mesaj emoționant în care își exprimă suferința provocată de pierderea fiului.

„Nădejdea și speranța mea, puiul mamei, pui… Ai plecat fără să ne spui nimic! A venit Aurel cu Ancuța și cu David acasă, măi puiule, dar tu nu erai, Viorel, floarea mea cea mare! Unde, Doamne, să îl mai găsesc, sufletul meu bun și milos? Te iubesc mult, nu uita niciodată, puiule! Viorelul mamei! Drum lin în Împărăția Cerului! Nu știu cum o fi viața fără tine!”

În acest moment, nu sunt cunoscute public toate detaliile legate de împrejurările în care a fost descoperit trupul neînsuflețit al bărbatului. De asemenea, cauza exactă a morții nu a fost comunicată oficial. Ipoteza unui infarct rămâne neconfirmată până la finalizarea verificărilor și a concluziilor medico-legale.

Cine este Phelipe

Phelipe, pe numele său real Aurel Filip, este unul dintre artiștii originari din județul Constanța care și-au construit o carieră solidă în industria muzicală din România. Născut în 1985, la Hârșova, acesta a urmat cursurile Liceului „Ion Cotovu”, pe care l-a absolvit în anul 2004.

Artistul a povestit în trecut că interesul său pentru muzică s-a conturat încă din perioada liceului. După terminarea studiilor, s-a mutat la București, unde a început să își dezvolte cariera în domeniul muzical.

Cariera muzicală a artistului

Primele sale proiecte artistice au apărut în 2001, când a înființat o trupă de breakdance. În 2004, a intrat în componența formației Be One, alături de care a înregistrat primul album. Un an mai târziu, s-a alăturat echipei Urban Records, perioadă în care l-a cunoscut pe Connect-R. Ulterior, cei doi au colaborat în cadrul proiectului Soul Sistem.

De-a lungul anilor, Phelipe s-a făcut remarcat atât ca interpret, cât și ca producător și compozitor. Printre piesele asociate numelui său se numără „I Wanna Be I”, „Reason for Love”, „Văd cum mă privești”, „Ea nu vrea” și „Chiar dacă ai plecat”.

Artistul a semnat compoziții pentru nume cunoscute din muzica românească, printre care Delia, Cristina Rus, Connect-R, DJ Rynno & Sylvia și Nick Kamarera. Totodată, a colaborat cu artiști precum Loredana Groza și Alb Negru.

În interviuri acordate de-a lungul timpului, Phelipe a vorbit despre legătura pe care a păstrat-o cu orașul natal, Hârșova, unde locuiesc părinții săi și unde revenea, în special, cu ocazia sărbătorilor.

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