Momente neașteptate la Insula Iubirii, după ce Bianca Ghiurcă l-a ales pe Alberto pentru dream date. Deși cei doi au avut o relație apropiată pe parcursul experienței, ispita masculină a decis să refuze invitația, considerând că soția lui Marco are nevoie de timp pentru ea înainte de ceremonia focului.

Decizia lui Alberto a surprins în primă fază, însă Bianca Ghiurcă a mărturisit că se aștepta la acest deznodământ. Mai mult, reacția concurentei a stârnit discuții, după ce a lăsat să se înțeleagă că știa dinainte că ispita va alege să nu accepte întâlnirea.

Bianca Ghiurcă l-a ales pe Alberto pentru dream date

Bianca Ghiurcă a traversat una dintre cele mai dificile perioade din competiție, fiind nevoită să urmărească imagini cu soțul ei în ipostaze apropiate alături de o altă femeie. Experiența a afectat-o profund, iar concurenta a trecut prin numeroase momente tensionate.

În acest context, Bianca a decis să îl aleagă pe Alberto pentru dream date. Cei doi au petrecut timp împreună pe parcursul emisiunii, iar ispita a fost una dintre persoanele care au încercat să îi ofere sprijin în momentele dificile.

De ce a refuzat Alberto invitația

Alberto a explicat că apreciază relația construită cu Bianca și că s-a bucurat că a putut să îi aducă zâmbetul pe buze după perioadele complicate prin care a trecut. Cu toate acestea, a considerat că înaintea ceremoniei focului concurenta are nevoie de liniște și de timp pentru a-și pune ordine în gânduri.

„Radu, îi mulțumesc Prințesei, mă bucur că la date-urile anterioare am reușit să-i aduc zâmbetul pe buze, după momentele pe care ea le-a avut, dar consider că are nevoie de timpul ei să-și pună gândurile în ordine pentru ceremonia focului. O să refuz acest dream date”, a declarat Alberto.

Astfel, ispita a ales să nu participe la întâlnire și să îi ofere concurentei spațiul pe care îl consideră necesar înainte de una dintre cele mai importante etape ale experienței.

Cum a reacționat Bianca Ghiurcă

După anunțul făcut de Alberto, Bianca Ghiurcă a spus că nu a fost surprinsă de decizia acestuia. Concurenta a afirmat că se aștepta ca ispita să refuze invitația și a apreciat faptul că acesta a înțeles situația prin care trece.

„Pentru că știam că se va retrage (n.r. de asta l-a ales pe Alberto). M-a înțeles. A fost un băiat înțelegător. Știa foarte bine că nu-și avea rostul, pentru că mă ajută mai mult să stau singură”, a spus Bianca Ghiurcă.

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