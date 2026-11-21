În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Roxana Dobre a făcut dezvăluiri despre viața de familie, relația cu Florin Salam și momentele dificile prin care a trecut la începutul poveștii lor de iubire. Soția artistului a vorbit și despre relația cu Betty, despre motivul pentru care cele două nu mai țin legătura, dar și despre programul încărcat al lui Florin Salam și planurile pe care le au pentru perioada următoare.

Roxana Dobre și Florin Salam formează un cuplu din 2014, iar în tot acest timp au construit o familie frumoasă. Cei doi au împreună trei copii, două fetițe și un băiețel, care reprezintă cea mai mare bucurie a lor. De-a lungul anilor, viața lor personală a fost adesea în atenția publicului, însă Roxana spune că familia și credința au rămas cele mai importante repere pentru ea.

„Niciodată nu mi-am dorit nimic altceva decât sănătate și am lăsat totul în voia Lui”

Nici în familia lor nu lipsesc micile neînțelegeri, iar unul dintre subiectele abordate în interviu a fost chiar relația cu Betty. Roxana a recunoscut că nu au mai vorbit de ceva timp și că există o supărare între ele, însă a ținut să sublinieze că îi dorește tot binele din lume. Chiar și în aceste condiții, soția artistului consideră că sănătatea este cea mai importantă, iar restul lucrurilor trebuie lăsate în voia lui Dumnezeu.

CANCAN: Aș zice așa: „Măi, ce inel frumos ți-a dat Florin!”

Roxana Dobre: Acesta tocmai l-am primit cadou, acum, de la prietena mea. Iar acesta este de la soțul meu. Și mai sunt multe altele, bineînțeles.

CANCAN: Măi, el este un romantic incurabil, nu?

Roxana Dobre: Este, da!

CANCAN: Te surprinde cu cadouri?

Roxana Dobre: Da, reciproc ne surprindem unul pe celălalt.

CANCAN: Tu ești acolo trup și suflet. Nu știu, așa te văd eu, mereu alături de el, orice ar face.

Roxana Dobre: Păi, așa și trebuie să fim, nu? Când există sentimente, acesta trebuie să fie comportamentul.

CANCAN: Ai și tu momente în care obosești?

Roxana Dobre: Wow, da! Sunt momentele mele, pe care doar eu le simt. Bineînțeles că, atunci când simt că nu mai fac față și că bateriile mele sunt descărcate, nimic nu se poate fără Cel de Sus. El ne ajută de fiecare dată să ne ridicăm. Și ne ridicăm de fiecare dată cu credință în El.

„Nu știu cum este Betty. N-am mai vorbit de ceva timp cu ea și vreau să fiu sinceră cu voi. Sunt puțin supărată pe ea”

CANCAN: Poți spune că ești împlinită acum? Sau mai este ceva ce îți dorești?

Roxana Dobre: Mă pot numi o femeie împlinită, în adevăratul sens al cuvântului, dar nu doar de acum, ci de când au apărut minunile în viața mea. Iar când spun minuni, mă refer la copiii mei. Din momentul respectiv m-am putut numi o femeie împlinită.

CANCAN: Mai este ceva ce ai vrea să bifezi? Ce îți dorești cel mai mult?

Roxana Dobre: Sinceră să fiu, nu. Dumnezeu știe de ce are nevoie fiecare dintre noi și El știe cel mai bine. Degeaba spun că mi-aș dori ceva sau altceva. Niciodată nu mi-am dorit nimic altceva decât sănătate și am lăsat totul în voia Lui, pentru că El știe cel mai bine de ce avem fiecare nevoie.

CANCAN: A fost ceva ce s-a scris despre tine și te-a durut cu adevărat, deși poate ar fi trebuit să nu pui la suflet?

Roxana Dobre: Da, la începutul relației mele cu soțul meu. Dar am trecut peste acel moment, iar asta m-a făcut să devin și mai puternică. Chiar dacă s-au scris tot felul de bârfe la vremea respectivă, am știut că nu sunt adevărate. Bineînțeles, timpul a dovedit că lucrurile nu au stat așa cum s-a scris.

CANCAN: Mai vine o nouă minune în viața voastră. Cum este Betty?

Roxana Dobre: Nu știu cum este Betty. N-am mai vorbit de ceva timp cu ea și vreau să fiu sinceră cu voi. Sunt puțin supărată pe ea. Eu sunt o persoană sinceră și nu am cum să ascund lucrurile acestea. Îi doresc tot binele din lume, să fie așa cum își dorește ea. Vreau doar să fie bine, atât ea, cât și tatăl ei.

CANCAN: De ce v-ați supărat? De la ce v-ați luat?

Roxana Dobre: De-ale fetelor, gen, știi? Nu știu…

CANCAN: De când nu ați mai vorbit?

Roxana Dobre: Este ceva timp, nu știu exact…

CANCAN: Deci nu ați mai putut să împărtășiți lucruri, să afli cum se simte, ce face?

Roxana Dobre: Nu, dar ne-a dat vestea atunci când a aflat că va avea cel de-al doilea copil. Ne-am bucurat și ne bucurăm pentru ea. Important este să fie ea bine, acesta este cel mai important lucru. Tu m-ai întrebat ce face Betty, iar eu, dacă nu mai vorbesc cu ea, nu aveam cum să trec peste subiect și să spun că este bine, pentru că nu ar fi fost corect.

CANCAN: Și Dani?

Roxana Dobre: Este bine, este bine! Mulțumim lui Dumnezeu!

CANCAN: Și maestrul este la cântări?

Roxana Dobre: Maestrul meu, cel scump și drag, este foarte bine. Muncește foarte mult, ca de fiecare dată. Certurile noastre sunt mereu pe același subiect, din cauza muncii lui, pentru că are foarte multe evenimente. Dar în ianuarie avem și noi puțin timp liber. De sărbători, el va cânta, iar după aceea avem câteva zile puse deoparte pentru noi și pentru cei mici. Ulterior, vom merge la un tratament, tot așa, pentru el, pentru refacerea vocii și pentru tot ce mai are nevoie. După aceea, intrăm din nou în forță.

NU RATA: Paula Milea a inaugurat Four Beauty, noul salon de lux din Floreasca, și a dezvăluit povestea din spatele proiectului

CITEȘTE ȘI: Florin Salam, replică tăioasă pentru CTP! De la ce a pornit conflictul: „Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta”