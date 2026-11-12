Florin Salam, replică tăioasă pentru CTP! De la ce a pornit conflictul: „Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta”

Un nou scandal pare că se conturează, iar protagoniștii sunt Cristian Tudor Popescu și Florin Salam. După ce jurnalistul a făcut câteva aprecieri despre manelist, lucrurile s-au aprins. Florin Salam a fost deranjat de afirmațiile făcute de acesta, așa că a simțit nevoiea să vină cu o replică. În cadrul unui live pe TikTok, artistul l-a apostrofat din plin pe CTP.

Totul a plecat de la podcastul pe care Cristian Tudor Popescu și Mihai Bendeac l-au făcut împreună. În cadrul discuției, jurnalistul a vorbit despre dependența de substanțe interzise pe care Florin Salam a avut-o și a apreciat că ar consuma și în prezent.

Mihai Bendeac: Eu sunt absolut fascinat de prestația scenică a lui Florin Salam și, ca să fiu și mai punctual, de un anumit tip de transă în care el poate ajunge. CTP: Poate și cu un praf adjuvant, ceva, niște zăpadă.

Florin Salam, replică pentru CTP

Ei bine, se pare că Florin Salam a fost deranjat de declarațiile făcute de CTP și a simțit nevoia să vină cu o replică. Așa că, în cadrul unui live pe TikTok, manelistul l-a apostrofat serios pe jurnalist. Mai mult, Florin Salam a subliniat că pentru el astfel de vicii sunt de domeniul trecutului, iar CTP nu ar trebui să vorbească despre lucruri pe care nu le cunoaște.

„Vreau să zic si eu două vorbe. Popescu, cum îl cheamă? Cristian Popescu, da. Cristian Popescu și atât sau mai are vreun nume d-astea, Farcaș sau ceva? Hai să fim siguri. Ia vezi, mă, pe netul ăla. 70 de ani? Să-i dea Dumnezeu sănătate, să zicem. Să-i dea, să-i dea, lasă. Domnul Popescu, ce-ai frate? Ce-ai? Nu te simți bine? El dacă m-ar cunoaște pe mine, ca un cetățean, simplu… Dar ce să, mă, că la ăla e greu să se apropie cineva după cum privește omul ăla și cum vorbește. Eu nu cred că are ăla vreun prieten. Mă, ca să vezi Dumnezeu cum face, mă. Domnul Popescu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Ce-ai, frate, ce-ai? Vorbești de droguri. De unde știi tu să vorbești de asta? Știi tu cum suntem noi? Le-am făcut pe toate, am avut gagici multe, am pierdut nopți cu gagici. Ce vrei tu, băuturi proaste, băuturi bune… Gata, s-au dus. Știi tu ce facem noi în zilele astea? Critici tu, vorbești de droguri și de-asta”, a spus Florin Salam.

Florin Salam nu s-a oprit și a continuat criticile la adresa lui Cristian Tudor Popescu. L-a sfătuit să își vadă de viața lui și să nu mai vorbească despre oameni pe care nu îi cunoaște. Florin Salam i-a mai transmis acestuia că dacă nu îi place de el sau cum cântă ar trebui să nu îi acorde atenție, nu să vorbească „prost” de el.

„N-am nimic cu tine, dar trebuie să-ți dau răspuns, că noi suntem bărbați. Trebuie să ai respect. Odată ce n-ai avut de-a face cu o anumită persoană, nu poți să vorbești așa, că face, că drege. Zic și eu, nea Popescule, îmi cer scuze și în fața ta dacă am îndrăzit să vorbesc astea, dar pune-te în locul meu, nea Popescule. Nu știu de ce ați adus discuția de mine acolo, habar n-am. Nu știu cum a venit vorba. Nea Popescule, vezi-ți, fratele meu, de viața ta, dacă n-ai făcut nicio prostie în viața ta, adică nu ai băut, nu te-ai drogat… Dar la cum arăți… Să moară mama mea, că mă jur dacă nu zici că ai băgat heroină. Iartă-mă, dar ai vorbit pe dos. Iartă-mă, pân’ la urmă, cine știe ce grade ai, să nu ne faci vreun rău. Te rog eu să stai liniștit. Dar e urât, și dacă ai o poziție mare, vezi-ți, Popescule, de ea. (…) Nu știu ce-ai cu mine, că dacă nu-ți place ce cânt eu… Zici că ți-am luat vreo gagică sau știu eu. Așa zici că ți-am făcut”, a mai spus Florin Salam.

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