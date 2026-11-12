Accident grav în Timiș! Un autobuz cu 29 de pasageri s-a răsturnat în afara şoselei

Un accident grav a avut loc în această dimineață, 12 noiembrie, în județul Timiș. Un autobuz în care se aflau 29 de persoane s-a răsturnat în afara șoselei. În urma celor întâmplate, opt oameni, şase femei şi doi bărbaţi, au fost transportaţi la spital. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de descarcerare şi ambulanţe SMURD.

Accidentul rutier s-a produs joi dimineață, 12 noiembrie, în jurul orei 05:40, pe drumul comunal DC 37, între localitățile Hodoni și Sânandrei. Alarma a fost dată imediat după accident, iar la fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare.

Un autobuz cu 29 de pasageri s-a răsturnat

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, un bărbat în vârstă de 54 de ani conducea autobuzul dinspre Hodoni către Sânandrei, când, la un moment dat, ar fi părăsit partea carosabilă prin dreapta sensului de deplasare. Ulterior, vehiculul s-a răsturnat în afara drumului. 29 de persoane se aflau în autobuz.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 54 de ani, a condus un autobuz pe DC 37, dinspre localitatea Hodoni înspre localitatea Sânandrei, iar la un moment dat ar fi părăsit partea carosabilă prin partea dreaptă a sensului de deplasare, ulterior răsturnându-se.

În urma accidentului rutier, 8 persoane, pasagere în autobuz, au fost rănite, fiind transportate la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis IPJ Timiş.

La locul accidentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, două autospeciale de descarcerare, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și trei ambulanțe SMURD.

În urma celor întâmplate, opt pasageri au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit ISU Timiș, toate persoanele implicate erau conștiente și cooperante la sosirea echipajelor de intervenție.

De asemenea, șoferul autobuzului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului.

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