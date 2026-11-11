Ce probleme de sănătate are Alina Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China. Marius Balo: „Stă și trage să moară”

Situația Alinei Apostol, românca închisă de nouă ani într-un penitenciar din China, ar fi devenit critică. Marius Balo, fost deținut într-o închisoare chineză, continuă demersurile pentru repatrierea acesteia. Invitat la Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre problemele grave de sănătate ale tinerei, cât și despre nevoia urgentă ca aceasta să fie adusă în România. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Ce probleme de sănătate are Alina Apostol

Potrivit declarațiilor sale, Alina ar fi țintuită la pat de trei săptămâni. Balo a declarat că tânăra suferă de o hernie și are coloana ruptă. În aceste condiții, campania pentru transferul ei în România ar fi devenit o cursă contracronometru. Vezi emisiunea integrală aici!

„Noi facem această campanie pentru Alina. Ea este la pat de trei săptămâni deja, cu coloana ruptă, cu hernia aceea. Nu se poate mișca, nu mai poate fi folosită la muncă. Ea este cea care are nevoie de ajutor. Ea este cea care a cerut acest transfer. Eu îl întrebam pe domnul ministru Radu Marinescu: „credeți că va supraviețui până la Crăciun?” Îți dai seama, hernia aceea, dacă tu nu o operezi… Rămâi cu ea pe viață. Și doar asta este strict o chestie fizică.”

Marius Balo vrea să o ajute pe Alina Apostol

Marius Balo a atras atenția și asupra suferinței psihice acumulate de Alina în cei nouă ani de detenție. Fostul deținut spune că izolarea și incertitudinea pot agrava situația tinerei. Potrivit lui, Alina trebuie să știe că există oameni care luptă pentru întoarcerea ei acasă.

„Nu ajută pe nimeni dacă fata moare acolo. Nu este o situație cum a fost în urmă cu un an, doi sau trei. Fata este la pat, cu hernie, stă și trage să moară. Imaginați-vă starea aceea mentală pe care tu o ai, nouă ani de zile de suferință într-un astfel de loc. Nu știi dacă ai tăi te-au abandonat. Nu știi dacă propriii tăi părinți, familia ta, sunt de partea ta. Nu vede ce facem noi aici. Habar nu are. Eu sunt convins că omul (n.r. tatăl Alinei) este bine intenționat. El vrea să vadă fata acasă, o iubește. Sunt convins. El îmi spune: «Marius, noi te susținem cu tot ce putem. Doar nu mai vorbi de situația cu ăla, cu Jenică». Oamenii sunt speriați. Nu vor să intre în siajul lui Putin și al prietenilor lui.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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