Scrisoarea trimisă de Alina Apostol din penitenciar. Tânăra, închisă de 9 ani în China, își striga durerea: ”Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze”

Alina Apostol a făcut eforturi uriașe pentru a face rost de timbre ca să trimită o scrisoare în România. Tânăra de 30 de ani se află în spatele gratiilor, într-o închisoare din China. Au trecut 9 ani din pedeapsa de 13 ani pe care a primit-o în anul 2017. În ediția de joi, 5 noiembrie, a emisiunii Dan Capatos Show, a fost făcută publică scrisoarea româncei adresată celei mai bune prietene ale sale. Emisiunea integrală poate fi urmărită AICI.

Simpla redactare a unui scrisori într-o închisoare din China implică sacrificii. Conținutul este, în schimb, unul absolut dramatic. Alina își strigă durerea din spatele gratiilor și le cere ajutor tuturor celor care au auzit de cazul ei. Scrisoarea prezentată de Dan Capatos a fost redactată de Alina în anul 2025 și a fost adresată uneia dintre cele mai bune prietene ale sale.

„Draga mea soră Lavinia. Sper că scrisoarea mea să te găsească bine și sănătoasă. În scrisoarea lui din 18 septembrie 2025, Marius Balo (n.r profesorul clujean care a fost deținut 8 ani într-o închisoare din China și singura persoană care i-a făcut publică povestea Alinei) mi-a transmis mesajul tău. Și eu te iubesc mult. Îmi e dor de tine și-ți mulțumesc din suflet că l-ai contactat pe Marius. De aceea, în această scrisoare îi voi transmite și lui un mesaj. Sunt disperată pentru că nu mai pot vorbi cu Marius. Lavinia, nu am crezut niciodată că viața mă va lovi atât de tare și mă va rupe în bucăți, departe de familie, de prieteni, de tot ce iubesc. Sunt disperată pentru că nimănui din familia mea extinsă nu-i pasă, nici măcar verișorilor mei dragi pe care i-am iubit atât de mult toată viața. Părinții mei și-au vândut apartamentul ca să mă salveze, dar nu s-a întâmplat nimic. Au pierdut 62.000 de dolari degeaba. Această țară îmi cere să plătesc înapoi despăgubirea către o companie undeva în Shanghai, de care noi nici măcar nu am auzit vreodată, unde nu am fost niciodată să plătesc înapoi ceva ce nu am luat niciodată. Le-am cerut deja celor doi părinții mei să creeze un ONG în România cu scopul de a atrage fonduri de la oameni cu inimă bună, cărora le pasă și care au auzit de mine. Nu sunt sigură dacă o vor face.”, a scris Alina în scrisoare.

Alina ar putea fi eliberată și extrădată în România doar dacă sunt respectate anumite condiții, printre care achitarea integrală a unui prejudiciu în valoare de 215.000 de euro persoanelor păgubite, bani care depășesc cu mult posibilitățile financiare ale părinților româncei. În scrisoare, ea îi transmite prietenie sale să facă tot posibilul să-l roage pe tatăl său să înființeze un ONG pentru strângere de fonduri. Pănâ în acest moment, părinții Alinei au reușit să plătească statului chinez plata amenzii în valoare de 55.000 de euro.

Alina Apostol a ajuns în spatele gratiilor în decembrie 2017, fiind acuzată de fraudă economică – împreună cu alți trei bărbați. Tribunalul din Shinshi, provincia Fujian, a condamant-o la o pedeapsă cu închisoarea de 13 ani și jumătate – plus plata unei amenzi în valoare de 55.000 de euro și a prejudiciului în valoare de 215.000 de euro, care reprezintă despăgubiri către victimele infracțiunii. În momentul condamnării, românca era angajată ca traducătoare la o firmă condusă de un cetățean chinez, un român și un sirian.

„Doresc să cer sprijinul lui Marius pentru că el este singura mea speranță reală. Te rog, Marius, fă-l pe tata să înființeze acel ONG, să deschidă conturi bancare și oriunde te duci, te rog, povestește-le oamenilor despre mine și despre suferința mea, roagă-i cu bunătate să doneze pentru cauza mea, pentru că nu am nicio șansă. Justiția chineză nu poate împărți această despăgubire, deoarece decizia instanției din 15.07.2019 este deja definitivă și revocabilă și a fost emisă pentru noi cu plata în comun. Pentru că în timp ce eram în instanță, nimeni nu l-a întrebat pe judecător cât este procentul meu. Iar pentru că acea zi a trecut, justiția nu mai poate face această divizare. Prin urmare, i-am Trebuie să cerem acelei firme să accepte plățile noastre de 512.000, fiecare dintre noi, și să accepte să recupereze diferența până la 1,6 milioane de yoani de la celălalt tip, chinezul. Nu sunt sigur dacă familia românului are suma de 512.000 de yoani ca el să poată plăti. A spus tatălui meu că nu are niciun ban și nu oferă prea mult sprijin.”, se mai arată în scrisoarea Alinei.

„China refuză să-mi reducă pedeapsă”

Alina susține că a făcut eforturi uriașe pentru ca statul chinez să îi reducă din pedeapsă de 13 ani de închisoare, însă autoritățile nu au ținut cont de ele. Ea a mai spus că a îndurat muncă grea, boli care i-au distrus corpul și i-au scăzut puterile, febră și Covid de opt ori.