Cauza morții lui Jesús de Miguel. Fotbalistul s-a stins din viață în urma unei ciocniri violente cu portarul echipei adverse

Jesús de Miguel Alameda, atacantul echipei CD Tenerife, a fost implicat într-0 ciocnire violentă cu Jesus Owono, portarul echipei adverse, în timpul meciului din Liga a doua a Spaniei, disputat în seara zilei de luni, 2 noiembrie. Sportivul a fost lovit puternic în piept și a suferit un stop cardiac.

Ulterior, el a fost transportat de urgență cu o ambulanță la Spitalul Universitar „Nuestra Señora de la Candelaria”, unde starea lui a fost inițial stabilizată. Cu toate acestea, starea lui s-a agravat peste noapte și a murit marți, în jurul orei 8 dimineața. Potrivit presei spaniole, în raportul preliminar al autopsiei, medicii legiști au stabilit că decesul a survenit în urma unui traumatism toracic accidental.

Cauza morții lui Jesús de Miguel

Familia lui Jesús de Miguel a transmis public o declarație sfâșietoare. Familia îndurerată a fotbalistului spaniol Jesus de Miguel a vorbit despre „vidul imposibil de umplut” lăsat de moartea sa tragică, în timp ce sute de persoane îndoliate s-au adunat pentru a-și lua rămas-bun de la atacantul în vârstă de 30 de ani.

Moartea sa a cutremurat lumea fotbalului spaniol, membrii familiei, prietenii, coechipierii și personalități marcante din lumea sportului adunându-se joi în satul său natal, Navahermosa, din provincia Toledo, pentru a participa la înmormântare. Printre cei prezenți s-au numărat președintele Real Madrid, Florentino Perez, antrenorul echipei naționale a Spaniei, Luis de la Fuente, și directorul executiv al clubului Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín

În timp ce lumea fotbalului continua să-i plângă pierderea, familia lui Jesus de Miguel a transmis un mesaj public prin care le-a mulțumit suporterilor pentru valul copleșitor de dragoste și compasiune manifestat în zilele de după moartea sa. Vorbind în numele familiei, purtătorul de cuvânt Manuel Hernandez a spus:

„Jesús de Miguel lasă în urmă un gol imposibil de umplut, dar și o amintire imensă în noi toți cei care am avut norocul să ne împărtășim viețile cu el. Mulțumim tuturor celor care și-au amintit de el, colegilor săi de echipă, prietenilor, fanilor și tuturor cluburilor care au dorit să-și exprime condoleanțele și să ne fie alături în aceste momente dureroase. Să simțit atâta dragoste pentru Jesus și să fim martori ai impactului pe care l-a avut asupra atâtor oameni este ceva ce vom păstra mereu în suflet”, se arată în mesajul transmis de familia fotbalistului.

Ce s-a întâmplat pe teren

În momentul în care a avut loc accidentul, Tenerife și Andorra se aflau la egalitate, scor 2-2, în al șaptelea minut de prelungiri. În imaginile distribuite pe social media, se observă cum portarul Owono a aleargă spre centru terenului pentru a ajunge în posesia mingii, moment în care se izbește puternic de Jesús de Miguel. Atacantul a rămas nemișcat pe gazon, în timp ce medicii i-au acordat primul ajutor. Jesus Owono a primit cartonașul roșu din partea arbitrului, după care s-a decis întreruperea meciului.

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