Ce a făcut portarul Jesús Owono în timp ce medicii încercau să-i salveze viața lui Jesús De Miguel

Jesús De Miguel a murit marți, 3 noiembrie, în urma meciului dintre CD Tenerife și FC Andorra. Jucătorul în vârstă de 30 de ani s-a stins din viață după o ciocnire violentă cu portarul echipei adverse. La o zi după tragedie, Jesús Owono a avut o primă reacție.

În urma impactului, fotbalistul de la Tenerife a fost transportat la spital, însă starea sa s-a agravat, iar decesul său a fost confirmat marți, 3 octombrie, în cursul dimineții. Portarul implicat în incidentul în urma căruia a murit Jesús de Miguel ar fi fost văzut în vestiar cu ochii în lacrimi și rugându-se. Ulterior, pentru că a primit numeroase mesaje și comentarii negative în mediul online, a decis să își șteargă contul de Instagram. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Prima reacție a portarului vinovat de moartea lui Jesús de Miguel

Totul s-a întâmplat în primele minute de prelungire a meciului. Fotbalistul a încercat să ajungă la o minge trimisă în adâncime, în timp ce portarul echipei adverse, Jesús Owono, a ieșit din propriul careu pentru a o respinge. Medicii au intervenit rapid, i-au acordat îngrijiri medicale pe teren, iar apoi a fost transportat la spital. În urma tragediei și după încheierea meciului, portarul a fost surprins în vestiar „plângând și rugându-se”, conform informațiilor publicate în Spania de cotidianul AS.

De asemenea, spre întoarcerea în Andorra era vizibil afectat de cele întâmplate. Apoi, el și-a șters contul de Instagram pentru că primise numeroase comentarii negative. Intenția portarului era să îl contacteze pe fotbalist și familia acestuia pentru a-și cere scuze și pentru a le oferi sprijinul înainte de a face o declarație publică. Numai că moartea lui De Miguel a schimbat radical situația. Totodată, apropiații acestuia, dar și oficialii clubului au transmis că nu a făcut niciun gest cu intenție, ba chiar s-a întors să îi verifice starea, atunci când ceilalți fotbaliști s-au îndepărtat de el.

Ce a transmis clubul

Marți, în urma decesului, clubul de fotbal a confirmat tragedia. Oficialii au transmis un mesaj emoționant prin care îi aduceau fotbalistului un ultim omagiu.

„Cuprinși de durere, cu un nod în gât și incapabili să credem că acest lucru este adevărat, noi, cei de la CD Tenerife, anunțăm tragica dispariție a lui Jesús de Miguel Alameda, marți, 3 noiembrie 2026, la ora 8:00 dimineața. Nu există cuvinte care să aline durerea. Absolut nimic nu poate diminua acest sentiment copleșitor de tristețe. Suntem alături de familia sa devastată, de cei dragi și de întreaga comunitate a clubului Tenerife, care plânge astăzi în urma acestui deznodământ crunt. Familia lui Jesús de Miguel le mulțumește tuturor celor care și-au exprimat sprijinul și, totodată, solicită din suflet respectarea deplină a intimității în aceste momente cumplite”, a transmis clubul Tenerife.

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