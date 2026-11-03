Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă

Momente de coșmar într-un meci din Spania! Un fotbalist de 30 de ani a murit după o ciocnire violentă
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Sursa foto: Profimedia
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Tragedie în fotbalul spaniol! Jesús de Miguel Alameda, atacantul echipei Tenerife, a murit la vârsta de 30 de ani, după o ciocnire violentă cu portarul formației adverse, în timpul unui meci din liga a doua. Fotbalistul a suferit un stop cardiac și a fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au reușit să îi salveze viața.

Incidentul s-a produs luni, 2 noiembrie, în timpul partidei dintre CD Tenerife și FC Andorra. Meciul a fost întrerupt în minutele de prelungire, după ce atacantul a rămas întins pe gazon, fără să se mai miște.

Cum s-a produs accidentul în care a fost implicat fotbalistul

În ultimele minute ale partidei, Jesús de Miguel a încercat să ajungă la o minge trimisă în adâncime, în timp ce portarul echipei adverse, Jesús Owono, a ieșit din propriul careu pentru a o respinge.

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Cei doi s-au ciocnit violent în apropierea mijlocului terenului, iar fotbalistul s-a prăbușit pe gazon. Jucătorii ambelor echipe au cerut imediat intervenția personalului medical.

Potrivit Daily Mail, medicii i-au acordat îngrijiri pe gazon timp de peste cinci minute, înainte ca acesta să fie transportat cu ambulanța la spital.

În urma incidentului, portarul Jesús Owono a primit cartonașul roșu, iar arbitrul a decis întreruperea definitivă a partidei, la scorul de 2-2.

Sursa foto: Profimedia

Fotbalistul a murit la spital, după ce starea sa s-a agravat

Atacantul a fost internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Nuestra Señora de Candelaria, din Tenerife.

Inițial, clubul a transmis că fotbalistul se afla într-o stare stabilă, deși situația medicală era gravă. În cursul nopții, însă, reprezentanții echipei au anunțat că starea neurologică a jucătorului s-a deteriorat.

Marți dimineață, la ora locală 08:00, Jesús de Miguel a murit, potrivit anunțului oficial făcut de CD Tenerife.

„Nu există cuvinte de alinare. Nu există absolut nimic care să poată diminua această tristețe copleșitoare”, au transmis reprezentanții clubului.

Familia fotbalistului le-a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de susținere și a cerut să îi fie respectată intimitatea în aceste momente dificile.

Sursa foto: Profimedia

Meciuri amânate în Spania după moartea fotbalistului

Moartea atacantului a provocat numeroase reacții în fotbalul spaniol. Federația Spaniolă de Fotbal a decis amânarea meciurilor programate marți, inclusiv a partidelor din Cupa Regelui și Cupa Reginei, în semn de respect față de jucător și familia acestuia.

Cluburi importante, precum Real Madrid și FC Barcelona, au transmis mesaje de condoleanțe.

Jesús de Miguel era născut în 1996, la Madrid, și evolua pentru Tenerife din 2025, după transferul de la Castellón. În sezonul precedent, atacantul marcase 11 goluri în 29 de partide, contribuind la promovarea echipei în liga a doua spaniolă.

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