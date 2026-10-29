Ce a făcut fotbalistul Andrei Petrache în ziua dispariției. Detalii noi din anchetă

Noi informații au ieșit la iveală în cazul lui Andrei Petrache, fostul fotbalist al echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, găsit fără viață după aproape o lună de căutări. Potrivit datelor apărute în cadrul anchetei, oamenii legii au reconstituit ultimele momente cunoscute din ziua în care tânărul a dispărut.

Dispariția lui Andrei Petrache a ținut în alertă familia, apropiații și autoritățile timp de mai multe săptămâni. La aproape o lună de la momentul în care a fost văzut ultima dată, fostul căpitan al formației giuleștene a fost găsit fără viață, iar noi informații din anchetă conturează un posibil fir al evenimentelor petrecute în ziua dispariției.

Ce a făcut fotbalistul Andrei Petrache în ziua dispariției

Anchetatorii au stabilit că Andrei Petrache s-ar fi aflat în zona Casei Radio chiar în ziua în care a fost dat dispărut. Totodată, una dintre ipotezele analizate indică faptul că tânărul s-ar fi aruncat de pe clădire în data dispariției, notează ştiripesurse.ro.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit abia ulterior, în timpul unor lucrări de defrișare efectuate în zonă. Descoperirea a pus capăt căutărilor desfășurate timp de aproape o lună și a confirmat cel mai sumbru scenariu de care se temeau familia și cei apropiați.

Moartea fostului fotbalist a produs un val de emoție atât în rândul comunității rapidiste, cât și printre cei care l-au cunoscut de-a lungul carierei sale sportive. Cu toate acestea, potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, cauza exactă a decesului nu a fost încă stabilită oficial.

Andrei Petrache, căutat aproape o lună de zile

Andrei Petrache a fost văzut pentru ultima dată pe 2 octombrie, în zona Crângași din București. După ce nu au mai reușit să ia legătura cu el, membrii familiei au alertat autoritățile chiar în aceeași zi.

Ulterior, polițiștii au făcut publice semnalmentele tânărului și au solicitat ajutorul populației pentru găsirea lui. Între timp, familia a continuat să spere că fostul sportiv va fi găsit în viață.

Cu puțin timp înainte ca deznodământul tragic să fie cunoscut, mama lui Andrei Petrache a publicat pe rețelele sociale un mesaj emoționant, prin care îi cerea fiului său să se întoarcă acasă.

„ANDU MEU, fiecare zi e mai dureroasă, mai distrugătoare! Toți te căutăm și așteptăm un semn de la tine! Doar acasă, împreună putem rezolva orice problemă. Vino, ANDU MEU!”, a transmis mama fotbalistului, în mediul online.

Mesajul transmis de ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului

Andrei Petrache a fost unul dintre jucătorii importanți ai echipei ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului, formație pentru care a evoluat și pe care a reprezentat-o inclusiv în calitate de căpitan.

După aflarea veștii tragice, reprezentanții clubului au publicat un mesaj în care au vorbit despre contribuția pe care tânărul a avut-o la dezvoltarea proiectului sportiv și despre amprenta lăsată în cadrul echipei.

„Ai fost o cărămidă importantă la temelia proiectului nostru, încă din momentul în care am pornit la drum cu echipa de fotbal. Prin implicarea, devotamentul și pasiunea ta, ai contribuit la construirea acestei echipe și la formarea unei familii care va păstra mereu vie amintirea ta”, este o parte din mesajul transmis de Asociatia Clubul Sportiv Rapid Frumosii Nebuni ai Giulestiului pe Facebook.

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