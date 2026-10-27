Alexia Putellas, câștigătoarea Balonului de Aur feminin în 2026! Cine este sportiva care și-a adjudecat trofeul pentru a treia oară în carieră

Alexia Putellas, câștigătoarea Balonului de Aur feminin în 2026! Cine este sportiva care și-a adjudecat trofeul pentru a treia oară în carieră
Alexia Putellas, câștigătoarea Balonului de Aur /Foto: X @NJ10prince
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Internaționala spaniolă Alexia Putellas, care în prezent joacă la London City Lionesses, a câștigat, luni seară, trofeul Balonul de Aur feminin. Este pentru a treia oară în carieră când sportiva primește această distincție, reușind să rupă dominația conaționalei sale Aitana Bonmati, care a câștigat ultimele trei ediții ale premiului.

Alexia Putellas (32 de ani) a fost premiată seara trecută, 26 octombrie, în cadrul galei organizate de France Football la Londra. Este pentru a treia oară când fosta jucătoare a echipei FC Barcelona primește Balonul de Aur. Aceasta a mai obținut trofeul în 2021 și 2022.

În prezent, Alexia Putellas evoluează la London City Lionesses, din prima ligă engleză, după ce în vară a plecat de la Barcelona după 14 ani la club. Sportiva a fost încoronată după un sezon în care a marcat 20 de goluri în 43 de meciuri pentru Barcelona. De asemenea, aceasta a contribuit la câștigarea Champions League și La Liga de către echipa catalană.

Alexia Putellas a câștigat Balonul de Aur /Foto: X @NJ10prince

Cine este Alexia Putellas

Alexia Putellas și-a adjudecat pentru a treia oară în carieră Balonul de Aur. Tânăra s-a născut pe 4 februarie 1994, în Mollet del Vallès, lângă Barcelona, și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului feminin.

După ce a evoluat pentru Espanyol și Levante, sportiva a ajuns la Barcelona în anul 2012, echipă alături de care a rămas pentru 14 ani. Alexia Putellas a adunat peste 500 de apariții și a marcat 232 de goluri la echipa catalană, reușind să devină astfel cea mai bună marcatoare din istoria echipei.

De asemenea, cu Barcelona, aceasta a reușit să câștige de patru ori UEFA Women’s Champions League, în sezoanele 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 și 2025-2026. Alexia Putellas are numeroase performanțe la activ. Sportiva deține 10 titluri de campioană a Spaniei, 10 Cupe ale Reginei și șase Supercupe ale Spaniei.

În acest sezon, Alexia Putellas a reușit alături de echipa sa să câștige toate cele patru trofee majore: campionatul, Cupa Reginei, Supercupa Spaniei și Liga Campionilor. Mai mult, aceasta a făcut parte din naționala Spaniei și a câștigat Campionatul Mondial feminin din 2023, desfășurat în Australia și Noua Zeelandă.

În ceea ce privește Balonul de Aur, tânăra a mai câștigat trofeul și în 2021 și 2022, devenind prima fotbalistă care a reușit să-l obțină în două ediții consecutive.

Alexia Putellas, discurs impresionant

Seara trecută, 26 octombrie, Alexia Putellas a câștigat al treilea Balon de Aur din carieră. Pe scena de la Londra, aceasta a ținut un discurs impresionant. Sportiva le-a mulțumit colegelor de echipă și i-a încurajat pe toți cei care iubesc fotbalul să nu renunțe la visul lor.

„Le mulțumesc celor care au considerat că merit acest premiu. Nu știu ce să spun, sunt atât de multe lucruri! Felicitări tuturor celor nominalizați și felicitări tuturor câștigătorilor. Vreau să încep prin a le mulțumi colegelor mele de echipă.

Cred că oricare dintre cele prezente aici ar fi putut câștiga pe bună dreptate acest trofeu și ar fi putut ține acest discurs în locul meu, chiar acum. Este o mare plăcere să joc alături de fiecare dintre voi.

Am avut parte de experiențe extraordinare ca echipă. Am depășit împreună dificultăți, accidentări și momente la care nu ne-am fi așteptat. Pentru mine, a fost o mare mândrie să fiu căpitanul acestei echipe.

Tuturor băieților și fetelor din întreaga lume: dacă iubiți fotbalul și vreți să jucați fotbal, atunci jucați! Nu contează dacă sunteți băiat sau fată. Nu contează de unde veniți. Nu ascultați pe nimeni care vă spune că nu puteți reuși. Credeți în voi înșivă!”, a spus Alexia Putellas.

 

CITEȘTE ȘI:

Regele golurilor, răsplătit! Harry Kane a cucerit primul Balon de Aur din carieră

Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Regele golurilor, răsplătit! Harry Kane a cucerit primul Balon de Aur din carieră
Regele golurilor, răsplătit! Harry Kane a cucerit primul Balon de Aur din carieră
Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români
Gică Popescu, poză virală cu foștii luptători UFC Khabib Nurmagomedov și Arman Tsarukyan. Comentariile ironice ale fanilor români
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
„EXCLUSIV RAPID” revine astăzi! Cristian Șoaita, invitat după înfrângerea dură din derby-ul cu FCSB
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
O nouă lovitură pentru fotbalul românesc! Eugeniu Goicea, fostul președinte de la Petrolul, a murit
Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei
Cu ce se ocupă Nicolae Mitea, după ce și-a pierdut averea de 2 milioane de euro. Acum are un salariu de 5.000 de lei
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Mediafax
Cum erau examinați ofițerii Securității în timpul lui Ceaușescu. Ce trebuiau să știe pentru a trece testele
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Gandul.ro
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Adevarul
Cum ajunge un gest amabil să fie interpretat drept interes sexual. Explicațiile psihologilor
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști pe actorul cuceritor de la Hollywood? „Zici că-i tataie”, au reacționat fanii după transformarea radicală de look
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport.ro
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție”
Click.ro
Bianca Drăgușanu, amendă de 1.000 de euro în Dubai după o filmare la piscină: „Nu am nicio interdicție”
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Digi 24
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din Serbia
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
go4it.ro
Patru produse pentru cafea ajung la Lidl de joi. Cel mai ieftin costă doar 40 lei
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Gandul.ro
Anunțul înfricoșător făcut de un copil criminal crescut într-o pușcărie de maximă siguranță: „O să mai omor și alți oameni”
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.