Alexia Putellas, câștigătoarea Balonului de Aur feminin în 2026! Cine este sportiva care și-a adjudecat trofeul pentru a treia oară în carieră

Internaționala spaniolă Alexia Putellas, care în prezent joacă la London City Lionesses, a câștigat, luni seară, trofeul Balonul de Aur feminin. Este pentru a treia oară în carieră când sportiva primește această distincție, reușind să rupă dominația conaționalei sale Aitana Bonmati, care a câștigat ultimele trei ediții ale premiului.

Alexia Putellas (32 de ani) a fost premiată seara trecută, 26 octombrie, în cadrul galei organizate de France Football la Londra. Este pentru a treia oară când fosta jucătoare a echipei FC Barcelona primește Balonul de Aur. Aceasta a mai obținut trofeul în 2021 și 2022.

În prezent, Alexia Putellas evoluează la London City Lionesses, din prima ligă engleză, după ce în vară a plecat de la Barcelona după 14 ani la club. Sportiva a fost încoronată după un sezon în care a marcat 20 de goluri în 43 de meciuri pentru Barcelona. De asemenea, aceasta a contribuit la câștigarea Champions League și La Liga de către echipa catalană.

Cine este Alexia Putellas

Alexia Putellas și-a adjudecat pentru a treia oară în carieră Balonul de Aur. Tânăra s-a născut pe 4 februarie 1994, în Mollet del Vallès, lângă Barcelona, și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului feminin.

După ce a evoluat pentru Espanyol și Levante, sportiva a ajuns la Barcelona în anul 2012, echipă alături de care a rămas pentru 14 ani. Alexia Putellas a adunat peste 500 de apariții și a marcat 232 de goluri la echipa catalană, reușind să devină astfel cea mai bună marcatoare din istoria echipei.

De asemenea, cu Barcelona, aceasta a reușit să câștige de patru ori UEFA Women’s Champions League, în sezoanele 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024 și 2025-2026. Alexia Putellas are numeroase performanțe la activ. Sportiva deține 10 titluri de campioană a Spaniei, 10 Cupe ale Reginei și șase Supercupe ale Spaniei.

În acest sezon, Alexia Putellas a reușit alături de echipa sa să câștige toate cele patru trofee majore: campionatul, Cupa Reginei, Supercupa Spaniei și Liga Campionilor. Mai mult, aceasta a făcut parte din naționala Spaniei și a câștigat Campionatul Mondial feminin din 2023, desfășurat în Australia și Noua Zeelandă.

În ceea ce privește Balonul de Aur, tânăra a mai câștigat trofeul și în 2021 și 2022, devenind prima fotbalistă care a reușit să-l obțină în două ediții consecutive.

Alexia Putellas, discurs impresionant

Seara trecută, 26 octombrie, Alexia Putellas a câștigat al treilea Balon de Aur din carieră. Pe scena de la Londra, aceasta a ținut un discurs impresionant. Sportiva le-a mulțumit colegelor de echipă și i-a încurajat pe toți cei care iubesc fotbalul să nu renunțe la visul lor.

„Le mulțumesc celor care au considerat că merit acest premiu. Nu știu ce să spun, sunt atât de multe lucruri! Felicitări tuturor celor nominalizați și felicitări tuturor câștigătorilor. Vreau să încep prin a le mulțumi colegelor mele de echipă. Cred că oricare dintre cele prezente aici ar fi putut câștiga pe bună dreptate acest trofeu și ar fi putut ține acest discurs în locul meu, chiar acum. Este o mare plăcere să joc alături de fiecare dintre voi. Am avut parte de experiențe extraordinare ca echipă. Am depășit împreună dificultăți, accidentări și momente la care nu ne-am fi așteptat. Pentru mine, a fost o mare mândrie să fiu căpitanul acestei echipe. Tuturor băieților și fetelor din întreaga lume: dacă iubiți fotbalul și vreți să jucați fotbal, atunci jucați! Nu contează dacă sunteți băiat sau fată. Nu contează de unde veniți. Nu ascultați pe nimeni care vă spune că nu puteți reuși. Credeți în voi înșivă!”, a spus Alexia Putellas.

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