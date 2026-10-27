Serghei Mizil, despre dezastrul financiar al lui Irinel Columbeanu: ”A tocat până la ultimul ban”

Serghei Mizil a făcut mărturisiri despre situația în care a ajuns Irinel Columbeanu! Invitat la Dan Capatos Show, acesta a vorbit despre pierderile financiare ale fostului milionar. Discuția a readus în atenție averea pierdută de Irinel Columbeanu și investițiile care i-au afectat situația financiară de-a lungul timpului. Vezi totul pe CANCAN.RO!

Serghei Mizil a vorbit despre greutățile financiare ale lui Irinel Columbeanu. Acesta a susținut că fostul milionar a pierdut sume mari de-a lungul anilor. Vezi emisiunea integrală aici!

„El a tocat până la ultimul ban. Nu-l ajută nimeni acum. Are momente de luciditate și își amintește de persoane din toate perioadele. Nu este prima oară când merg la el. Își amintește de mine și de Cora. E vai de capul lui. E ceva îngrozitor!”

Momentul care i-ar fi adus pierderi uriașe lui Irinel Columbeanu

Potrivit lui Serghei Mizil, momentul care l-ar fi îngropat financiar pe Irinel Columbeanu a fost cel în care fostul milionar a încercat să intre în politică. Se pare că atunci, Columbeanu a băgat adânc mâna în buzunar, însă fără rezultatul dorit.

„Unde l-au ars cel mai tare, a fost când l-au păcălit să candideze la primărie. A dat un sac de bani și toată lumea îi spunea: «Nu ai cum să ieși primar». A pierdut mult cu primăria, a dat bani grei de tot.”

Ce se întâmplă cu proprietățile lui Irinel Columbeanu

Se pare că situația fostului milionar este foarte grea. Potrivit lui Serghei, Irinel Columbeanu nu și-ar aminti nici de proprietatea de lux de la Snagov, care a ajuns să fie vândută pe o sumă derizorie.

„Nici casa nu o mai știe. Din câte am înțeles, acum nu mai știe nici casa, nici când a vândut-o. Terenul ăla face câteva milioane. Și gândește-te că nu mai există nimic.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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