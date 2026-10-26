Ian îl atacă pe George Jaguarul, după ce Mira a căzut în ispită: ”Pleca flămând dacă nu venea ea”

Ian și Mira sunt cel mai nou cuplu de la Insula Iubirii. Tânăra a atras toate privirile încă din prima seară, iar Jaguarul a rămas mut atunci când a văzut-o. Nici ea nu s-a abținut și a cedat tentației. După emisiune, tensiunile pare că nu au încetat, astfel că bărbatul l-a atacat pe George în mediul online.

De curând, Ian a publicat un videoclip neașteptat pe pagina sa de TikTok. Pare că nu a trecut peste faptul că Mira l-a înșelat cu Jaguarul la Insula Iubirii și asta pentru că mesajul postării îl avea drept țintă chiar pe cel cu care tânăra a cedat tentației. Concurentul de la Insula Iubirii l-a atacat pe George Jaguarul spunând că a reușit să ispitească pe cineva sezonul acesta doar datorită faptului că Mira a pășit în Thailanda. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Ian, atac la adresa lui George de la Insula Iubirii

Ian și Mira au o relație de aproape patru ani. Cei doi au intrat în emisiune după ce Armina și Marcel au plecat acasă. Povestea lor de dragoste a fost presărată și cu momente mai puțin plăcute, deoarece concurenta l-a înșelat de două ori cu fostul partener. Infidelitatea a dus inevitabil la pierderea încrederii, așa că insula a fost modul perfect de a se testa unul pe celălalt. Abia au pășit în vilă, că bruneta a fost imediat remarcată, în special de Jaguar. Aceștia s-au deschis unul în fața celuilalt, iar apropierile tandre nu au întârziat să apară.

Parcursul lor la insulă nu este deloc unul ușor, mai ales pentru Ian care a privit cu greu imaginile. Însă pare că nici după emisiune nu a trecut peste conexiunea dintre George și iubita lui. Bărbatul a publicat un videoclip în care îl atacă direct pe Jaguar, precizând că a reușit să ispitească pe cineva doar pentru că și-a făcut Mira apariția în vilă. Cu alte cuvinte, rivalitatea dintre ei nu a dispărut, ba mai mult, toată vina pare să fie aruncată asupra ispitei masculine, și nu asupra tinerei concurente.

„Voi vă dați seama că Jaguarul pleca iar flămând dacă nu venea Mira?”, a spus Ian, pe TikTok.

Mira se sărută cu Jaguarul

Din trailerul pentru ediția de săptămâna următoare se poate observa cum concurentele și ispitele masculine au date la club. Muzica, dansurile senzuale, alcoolul și atmosfera au creat cadrul perfect pentru ca Mira să devină vulnerabilă și să cadă în brațele Jaguarului.

Imaginile îi prezintă pe cei doi, îmbrățișați, ba chiar sărutându-se cu foc. Astfel, la vila băieților bate gongul și se aprinde flacăra ispitei. Pe de altă parte, Ian a văzut deja câteva apropieri între partenera sa și ispita, dar la acel moment nu părea deranjat de conexiunea lor.

„Nu s-au sărutat. A pupat-o pe frunte, el, mai jos (…) Asta i-am spus să facă, să-și facă testul. Amândoi să facem acest test, să vedem dacă unul dintre noi poate ajunge exact în punctul în care a ajuns ea. Și eu am dansat cu fetele, au dansat fetele cu mine, doar că eu nu am simțit să fiu în situația în care ea a fost acum: să stau îmbrățișat cu ele, să mă las pupat, să fiu mângâiat”, a declarat concurentul, la Insula Iubirii.

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