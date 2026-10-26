Încă un sărut la Insula Iubirii. Am aflat cine cade în ispită episodul următor

Tentațiile la Insula Iubirii continuă! După ce Bianca Iotu a căzut în ispită cu Narcis Bujor, încă o concurentă cedează tentației. Astfel, în ediția următoare, bate gongul și se aprinde flacăra ispitei pentru un cuplu.

Aflați în club, ispitele masculine, alături de concurente, se lasă purtați de val. Aceștia dansează, se bucură unii de compania celorlalți, iar gândurile la partenerii din cealaltă vilă par să dispară. În ediția următoare, Mira, cea mai nouă concurentă de la insulă, se lasă sedusă și se sărută cu George Jaguarul. Chimia dintre ei este atât de puternică, încât tânăra nu se mai poate abține. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Mira cade în ispită în episodul următor la Insula Iubirii

Cele cinci cupluri s-au înscris la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Cu cât se difuzează mai multe episoade, cu atât ies la suprafață adevăruri neașteptate. Totodată, măștile cad, iar tentația devine din ce în ce mai mare. Mira, concurenta care o înlocuiește pe Armina, pare că a venit chitită să pună punct relației. Încă din prima seară, ea s-a apropiat de George Jaguarul. Partenerul ei, Ian, a văzut deja imagini surprinzătoare cu bruneta.

Aceasta s-au apropiat, s-au mângâiat și s-au tachinat, însă atracția dintre ei nu s-a oprit aici. În ediția următoare, concurentele și ispitele masculine au un date special: ajung și ei la club. Acolo, muzica, alcoolul și atmosfera creează un mediu perfect pentru a cădea în ispită. Mira nu se mai abține, iar legătura cu Jaguarul trece la un alt nivel și se sărută cu foc.

Flacăra ispitei se aprinde la vila băieților

În urma sărutului pasional dintre Mira și Jaguarul, la vila băieților bate gongul și se aprinde flacăra ispitei. Acest fapt simbolizează că tânăra a încălcat o limită, adică a călcat strâmb în relația cu Ian. Numai că din trailer se poate observa că nu doar bruneta se apropie de ispită.

Claudia Ion, la rândul ei, pare din ce în ce mai intimă cu ispita-pilot, Eduard Vlădescu. Cei doi stau tot mai mult împreună, ba chiar i-a cumpărat un buchet de flori concurentei. Totodată, nici Bianca Iotu și Narcis Bujor nu se mai ascund și se lasă purtați de val în fața tuturor.

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Ce părere avea Ionuț Mocăniță despre Andrușca înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion l-a dat de gol: „Nu vi se pare prefăcut?”