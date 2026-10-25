Ce părere avea Ionuț Mocăniță despre Andrușca înainte de Insula Iubirii. Claudia Ion l-a dat de gol: „Nu vi se pare prefăcut?”

Bonfire-ul fetelor din ediția următoare de la Insula Iubirii vine cu un moment exploziv pentru Claudia Ion. După ce îl vede pe Ionuț Mocăniță plângând și vorbind despre trădările din trecut, concurenta lansează acuzații dure și pune la îndoială sinceritatea partenerului său.

Relația dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță pare să se clatine tot mai serios pe măsură ce ies la iveală răni vechi și reproșuri nespuse. În imaginile difuzate în avanpremiera pentru ediția de săptămâna viitoare, Mocăniță este surprins într-un moment vulnerabil, afectat de ceea ce s-a întâmplat între el și Claudia înainte să formeze un cuplu. Însă lacrimile concurentului nu o impresionează deloc pe iubita sa, care îl acuză că încearcă să întoarcă situația în avantajul lui.

Claudia Ion îl taxează fără milă pe Mocăniță

În vila băieților, Ionuț Mocăniță vorbește despre experiențele care l-au marcat înainte de relația cu Claudia și pare copleșit de emoții. Concurentul ajunge chiar să plângă în fața ispitelor, în timp ce încearcă să explice cât de mult l-au afectat anumite episoade din trecut.

Doar că, văzând imaginile la bonfire, Claudia are o cu totul altă interpretare. În loc să empatizeze cu partenerul ei, concurenta susține că acesta încearcă să pozeze în victimă și să arunce întreaga vină asupra ei.

„Ionuț acolo m-a vorbit pe mine, ca să se scoată pe el. Cum are puterea să mă scoată pe mine… E iubitul meu, dar vouă nu vi se pare prefăcut? Câtă suferință emană Ionuț și câtă durere, ceva film de Oscar.”

Comentariul său stârnește imediat atenția, mai ales că vine într-un moment în care Mocăniță pare să își expună cele mai sensibile trăiri în fața camerelor de filmat.

Claudia spune că nu au fost niciodată pe același nivel

Pe măsură ce discuția continuă, Claudia Ion face o serie de declarații care lasă de înțeles că problemele dintre ei existau cu mult înainte de experiența din Thailanda. Concurenta susține că, deși păreau un cuplu puternic, în realitate existau dezechilibre majore în relație.

„Da, jur (n.r. credea că sunt perfecți). Nu era cum să fie el în confort cu mine când eu sunt mai sus decât el. Și cu capul, și cu tot.”

Afirmația este una dintre cele mai dure făcute de Claudia la adresa partenerului său și sugerează că aceasta consideră că diferențele dintre ei au fost vizibile încă din afara emisiunii.

Ce părere avea Ionuț Mocăniță despre Andrușca

În plin șir de reproșuri, Claudia aduce în discuție și numele Andrușcăi, făcând un comentariu care ar putea stârni noi reacții printre concurenți și telespectatori.

„Acasă era urâtă Andrușca”, spune Claudia Ion la bonfire.

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