Cum a reacționat Andrușca după ce Claudia Ion l-a lovit pe Eduard Vlădescu. Iubita lui Mocăniță a încercat un atac la fosta, dar a ricoșat imediat!

Andrușca
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Scandalul dintre Claudia Ion și Eduard Vlădescu, surprinși într-un club din Timișoara, continuă să țină fanii Insulei Iubirii cu ochii pe rețelele sociale. După ce imaginile în care Claudia îl lovește pe Eduard cu telefonul au devenit virale, reacțiile au început să curgă din toate direcțiile. Una dintre cele mai neașteptate a venit chiar din partea Andrușcăi, actuala iubită a lui Ionuț Mocăniță.

În timp ce clipul distribuit de Remi strângea mii de vizualizări și comentarii, Andrușca a ales să se amuze de situație și a intervenit public. Numai că gestul său nu a avut efectul pe care și l-ar fi dorit, iar internauții au întors rapid atenția asupra ei.

Andrușca a intervenit după scandalul dintre Claudia și Eduard

După ce Remi a distribuit imaginile și a ironizat incidentul dintre Claudia și Eduard prin celebra adaptare a melodiei devenite virale după Insula Iubirii, Andrușca a comentat la postare.

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„Bhahahahahahahahaa ești fenomen”, a scris iubita lui Mocăniță, semn că a apreciat gluma făcută pe seama momentului tensionat petrecut în club.

Foto: Instagram

Mulți urmăritori au interpretat reacția drept o nouă săgeată la adresa Claudiei Ion, având în vedere că aceasta este fosta parteneră a lui Mocăniță.

Comentariul a atras imediat atenția și a declanșat o avalanșă de răspunsuri.

Foto: Instagram

Gestul iubitei lui Mocăniță a aprins spiritele în online

În loc să râdă alături de Andrușca, mulți internauți au criticat-o pentru intervenția sa. Comentariile au început să apară unul după altul, iar unele dintre ele au fost extrem de dure.

„Orice ironie la adresa Claudiei ți se pare un fenomen”, i-a transmis un utilizator.

Alții au adus în discuție relația acesteia cu Ionuț Mocăniță și participarea sa la emisiune.

„E al doilea sezon în care strângi resturi pe final, eu zic să te calmezi”, a scris un internaut, în timp ce altul a comentat:

„Râzi ca tuta, ție îți plac resturile. Te vedem și în sezonul 11 dacă te desparți de Mocăniță? Că doar acolo îți găsești jumătatea”.

Fanii Claudiei Ion au taxat-o fără milă

Pe măsură ce discuțiile au continuat, tot mai multe persoane au sărit în apărarea Claudiei Ion și au criticat atitudinea Andrușcăi.

„Maxim îmi plăcea de tine, dar să râzi la mizeria asta nu pot înțelege”, a scris o urmăritoare.

„Claudia e mai bună ca Andrușca”, a fost un alt mesaj apărut în secțiunea de comentarii.

De asemenea, unii internauți au susținut că Andrușca nu ar avea motive să se implice într-un scandal care o privește pe fosta iubită a actualului său partener.

CITEŞTE ŞI: Reacția ilară a lui Remi Dobre, după ce Claudia l-a altoit pe Eduard în club: ”Nu are rost să ne lovim dacă ne plăcem”

Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor

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