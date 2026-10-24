Reacția ilară a lui Remi Dobre, după ce Claudia l-a altoit pe Eduard în club: ”Nu are rost să ne lovim dacă ne plăcem”

Scandalul dintre Claudia și Eduard, izbucnit într-un club din Timișoara, continuă să stârnească reacții în mediul online. După ce imaginile în care Claudia este surprinsă lovindu-l pe Eduard cu telefonul în cap au început să circule pe rețelele de socializare, și Remi, fost concurent la Insula Iubirii, a intervenit în stilul său caracteristic. Acesta a publicat videoclipul în care apare momentul tensionat dintre cei doi și a ales să îl însoțească de o melodie ale cărei versuri le-a adaptat situației.

Remi a ironizat conflictul dintre Claudia și Eduard

Remi a găsit o modalitate inedită de a comenta imaginile devenite virale cu Claudia și Eduard. Fostul concurent de la Insula Iubirii a distribuit videoclipul în care Claudia îl lovește pe Eduard cu telefonul în cap, transformând întregul moment într-un prilej de ironie.

Pe fundal, Remi a cântat o melodie virală de la Insula iubirii cu versurile „Nu are rost să ne privim dacă ne placem”, însă a modificat mesajul original pentru a-l adapta scandalului dintre cei doi. Astfel, în loc să vorbească despre priviri și atracție, acesta a schimbat versurile în „Nu are rost să ne lovim dacă ne plăcem” și apoi a spus „dar capacul l-ai luat?”

Prin această modificare, Remi a făcut aluzie directă la gestul Claudiei, care a atras atenția internauților. Momentul a fost prezentat într-o notă ironică, fostul concurent folosindu-se de muzică pentru a comenta imaginile în care Eduard este lovit cu telefonul.

Totul vine după ce Claudia și Eduard Vlădescu au ajuns în atenția publicului în urma unui incident petrecut într-un club din Timișoara. În imaginile apărute în mediul online, Claudia este surprinsă în timp ce îl lovește pe Eduard cu telefonul în cap, iar gestul său a generat numeroase comentarii.

Videoclipul publicat de Remi pe rețelele de socializare a fost distribuit și de Prințul Marco, concurent de la „Insula Iubirii”. Gestul acestuia a atras atenția asupra imaginilor în care Claudia apare în timp ce îl lovește cu telefonul în cap pe Eduard, iar Remi a ales să ironizeze momentul printr-o reinterpretare a versurilor unei melodii.

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