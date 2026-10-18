După ce a venit la Insula Iubirii fiind însurat, Alberto Grecu încalcă din nou contractul cu Antena 1. A dezvăluit ce se va întâmpla în următoarele 2 episoade: „O să vedeți săptămâna viitoare”

După ce a venit la Insula Iubirii fiind însurat, Alberto Grecu încalcă din nou contractul cu Antena 1. A dezvăluit ce se va întâmpla în următoarele 2 episoade: "O să vedeți săptămâna viitoare"
Alberto a încălcat, din nou, contractul cu Antena 1 /Foto: Captură Antena 1
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Alberto Grecu face gafă după gafă. După ce a venit la Insula Iubirii fiind însurat, acum acesta a călcat, din nou, pe bec. Nu s-a putut abține, iar în timpul unui live a dat multe din casă. A încălcat contractul cu Antena 1 și a spus ce se va întâmpla în următoarele episoade. Ispita a anunțat că urmează surprize mari. Cu siguranță, cei de la Antena 1 nu au fost prea fericiți când au auzit dezvăluirile făcute de Alberto.

Alberto a stârnit vâlvă după ce s-a aflat că a mers la Insula Iubirii înainte ca divorțul de fosta parteneră să se concretizeze, iar acum face, din nou, valuri. Se pare că acesta nu a citit prea bine contractul pe care l-a semnat cu Antena 1 și a mai încălcat încă o clauză. Animat de difuzarea momentelor intime dintre Bianca Iotu și Narcis Bujor, acesta a dat câteva spoilere din episoadele viitoare, spunând că mult mai multe urmează să se întâmple.

Alberto Grecu a dat din casă

În cadrul unui live pe TikTok, Alberto a gafat-o din nou. Acesta a vorbit despre cele întâmplate între Bianca și Narcis și nu s-a limitat la asta. Se pare că a fost deschis să răspundă curiozității internauților și a dat multe din casă. Ispita și-a îndemnat urmăritorii să nu rateze următoarele ediții, căci lucruri incendiare se vor întâmpla.

Mai exact, Alberto a spus că mult mai multe urmează să se întâmple în cadrul show-ului, dând foarte clar de înțeles că Bianca și Narcis nu au fost singurii care au ajuns să împărtășească momente intime. Potrivit ispitei, ce urmează să se întâmple va surprinde pe toată lumea. Iar cum internauții au fost curioși și au cerut detalii, Alberto le-a promis că nu mai au mult de așteptat și chiar în următoarele două episoade vor vedea totul.

„Este 100% reală emisiunea. Eu nu mă duc acolo să mă îndrăgostesc, aia e situația. Eu zic să continuați să vă uitați la Insulă să vedeți ce se întâmplă. Băieții ăștia de așteptau să vadă momentul, să vadă chestia asta… eu zic să o așteptați și pe următoarea. Nu știu dacă mâine sau săptămâna viitoare. Părerea mea.

Știam că unii așteaptă momentul ăsta. Eu zic să mai aștepte și cred că săptămâna viitoare o să vadă exact ce și cum. O să se întâmple mult mai mult, așteptați. În fine, nu pot eu să vorbesc mai multe acum. Momentan, la sfârșitul emisiunii o să spun multe”, a spus Alberto Grecu, în timpul unui live pe TikTok.

Alberto, dezvăluiri despre ce s-a întâmplat la Insula Iubirii /Foto: Captură Antena 1

Deși nu a vorbit cu subiect și predicat, este clar că Alberto a încălcat, din nou, contractul. Nu a spus cine sunt protagoniștii, dar a făcut clar că urmează ca și alți concurenți să pice în ispită și să aibă apropieri intime. Să fie oare vorba despre el și Claudia sau despre altcineva? Rămâne de văzut.

 

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