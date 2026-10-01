Alberto, ”târât” de soție în instanță! Adriana a cerut ordin de protecție

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Imediat după ce Alberto Grecu a apărut ca ispită în noul sezon de Insula iubirii, în spațiul public au explodat informații și detalii din viața sa personală. Mai exact, s-a aflat că acesta este căsătorit din 2024 cu Adriana Grecu. Chiar și în aceste condiții, producătorii de la Antena 1 nu au considerat că un certificat de căsătorie ar fi un impediment, așa că bărbatul a primit undă verde pentru a cuceri partenerele din cupluri.

Ca o ispită dornică să testeze loialitatea concurentelor din Thailanda, Alberto Grecu își joacă rolul cu mândrie în fața camerelor de filmat. În paralel, soția lui, Adriana, își expune cu aceeași mândrie căsnicia în spațiul public. Dacă el a ales să fie ceva mai rezervat în postările legate de partenera sa, preferând să posteze cât mai multe imagini din timpul filmărilor din Thailanda, cea din urmă pare că își dorește cu ardoare să se facă văzută ca fiind partenera bărbatului angajat ca să seducă femeile din cuplu.

Alberto Grecu și Adriana/ sursă foto: Instagram

Însă, în spatele ușilor închise, căsnicia dintre Alberto și Adriana Grecu a stârnit încă de la început semne de întrebare. Problemele ar fi fost atât de grave încât au ajuns direct în fața legii. Tensiunile din relația lor au culminat direct pe masa judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 5 din București, acolo unde Adriana a solicitat un ordin de protecție împotriva propriului soț. Cererea a fost depusă la 4 luni de la terminarea filmărilor din Thailanda, respectiv de la întoarcerea lui Alberto acasă.

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Soția ispitei Alberto Grecu a cerut ordin de protecție

Astfel, pe portalul Judecătoriei Sectorului 5 din București a fost înregistrat, la data de 11 iunie 2026, Dosarul 20198/302/2026, având ca obiect un „ordin de protecție”: Grecu Adi Ionela – reclamantă, în timp ce ispita Grecu Alberto Francesco Juliano a fost pârâtul. Solicitarea Adrianei Grecu a fost însă de scurtă. La o zi distanță, pe 12 iunie 2026, instanța a respins cererea formulată de soția ispitei, considerând-o neîntemeiată. Cu alte cuvinte, deși și-a acuzat soțul că ar fi fost violent, Adriana nu a obținut ordinul de protecție împotriva ispitei Alberto.

sursă foto: Portal.just.ro

„Respinge cererea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti privind pe reclamanta Grecu Adi Ionela împotriva pârâtului Grecu Alberto-Francesco-Juliano, ca neîntemeiată. Plata onorariului pentru asistenţa juridică a părţilor asigurată din oficiu va fi suportată din fondurile Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 45 din Legea nr. 217/2003, hotărârea este supusă apelului, în termen de 3 zile de la pronunţare, cale de atac care se depune la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 12.06.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.”, se arată pe portaj.just.ro.

În ciuda faptului că Alberto și-a construit în spațiul public o imagine de burlac, mărturisindu-i inclusiv Claudiei Ion în timpul emisiunii că a fost căsătorit și a divorțat, fanii emisiunii au descoperit că Alberto și Adriana au fost împreună inclusiv în perioada filmărilor din Thailanda. În numeroase comentarii de pe social media, fanii au susținut că relația lor nu s-ar fi întrerupt deloc. Coincidență sau nu, având în vedere ordinul de protecție pe care Adriana l-a cerut împotriva lui Alberto, la 4 luni de la venirea sa în România, este posibil ca revederea celor doi să fi culminat cu o ceartă de proporții, care într-un final a escaladat în violențe.

Prin urmare, în ciuda conflictelor care ar fi avut loc în ultimele luni, se pare că odată cu trecerea timpului, liniștea s-a așternut din nou în căsnicia ispitei Alberto cu Adriana. Recent, cei doi au îngropat securea războiului și au decis să mai acorde o șansă căsniciei lor. Adriana încă îi poartă numele de familie, fotografiile de la nuntă sunt fixate la începutul profilului său de Instagram, iar viața socială parcă a căpătat viața din nou. De asemenea, împăcarea a fost confirmată și de una dintre cele mai recente apariții într-un local din Cluj Napoca, unde Adriana și Alberto au urmărit un nou episod din „Insula Iubirii” în compania prietenilor lor din emisiunea, Armina și Cornel Andrei.

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