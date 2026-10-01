Deranjat de nazurile Arminei, Șerban Huidu a găsit-o pe site-urile de escorte: ”Hai să vedem ce a lucrat în Monaco”

Șerban Huidu a arătat tuturor cine este, de fapt, Armina. După ce soția lui Marcel a început să vorbească despre experiența ei și despre viața „din altă ligă”, prezentatorul a făcut public un site de escorte pe care susține că a găsit un profil prezentat ca fiind al Arminei.

Când Armina a început să dea lecții de viață și să arunce săgeți spre celelalte ispite din vila băieților, Șerban Huidu n-a mai stat deloc la discuții. Totul a pornit de la discursul Arminei despre perioada petrecută la Monaco.

Șerban Huidu a cam dat-o de gol pe Armina

Prezentatorul a venit cu o informație care a schimbat imediat tonul conversației: că a găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo.

„Soția lui Maluma vrea să arate că e din altă ligă, ea a lucrat la Monaco. Hai să vedem ce a lucrat în Monaco. Am găsit-o pe un site de escorte din Monte Carlo: Armina, 22 de ani, 1,81 și are și poză. În mod normal, nu am fi arătat așa ceva, că fiecare cu meseria lui, dar să vedeți ce spune Armina despre ispitele din casa băieților”, a spus Huidu.

Armina nu s-a ferit deloc să-și scoată experiența la înaintare. Totul a pornit după ce soția lui Marcel a ținut să precizeze că Thailanda nu o impresionează deloc și că nu poate fi pusă în aceeași oală cu o simplă fată din Brăila.

„Hai să vă zic o chestie cu bucuratul de experiență, noi avem experiența asta în fiecare zi, trăim în Tenerife. E a 5-a oară când vin aici. Am lucrat și în Monaco. Dacă mă luai de la Brăila, înțelegeam”, a spus Armina.

„Sunt Armina, o femeie plină de energie rafinată și elegantă. Îmi place stilul de viață clasic, dar și îndrăzneț. Îmi place întotdeauna să fiu senzuală, atrăgătoare, dar în același timp decentă. Mă aștept să împărtășesc momente de neuitat cu cel care mă alege.”

Armina a atacat-o pe Gabriella

Pe aceeași pagină sunt enumerate servicii pentru adulți și apar fotografii cu o femeie despre care se susține că ar fi soția lui Marcel. Coincidență? Profil fals? Altă persoană? Deocamdată, nu există suficiente dovezi publice pentru o concluzie certă.

Și, pentru că scandalul fără o țintă secundară parcă nu este complet, Armina a avut și ea o victimă preferată în discursul său.

„În legătură cu domnișoara care a zis că nu e în regulă, ea nu are ce să comenteze pentru că ea a fost întinsă de mai mulți din Spania. Nu are ea de ce să dea sfaturi de viață la nimeni. Mă refer la spanioloaica care a vorbit de Marcel că ascunde ceva”, a zis Armina despre o ispită.

Cu alte cuvinte, Armina nu s-a limitat la a vorbi despre propria experiență. A împărțit și verdictul în stânga și-n dreapta, de parcă venise să facă ordine în emisiune. Numai că, atunci când începi să împarți lecții despre viața altora, te poți trezi că cineva îți întoarce lupa spre propria poveste.

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Armina a recunoscut cu ce se ocupă în Tenerife, de fapt. Din ce face bani soția lui Marcel