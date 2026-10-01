Bianca Dan l-a părăsit pe pilot și a pus ochii pe altă ispită de la Insula Iubirii: Dima Roșca

Se pare că „blestemele” lui Marian Grozavu chiar și-au făcut treaba! Bianca Dan și Eduard Vlădescu nu mai formează un cuplu, iar bruneta nu pare deloc interesată să stea prea mult pe bară.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a spus clar care este situația dintre ea și pilot, dar n-a lăsat lucrurile doar aici. Când a venit vorba despre bărbatul care îi atrage atenția acum, Bianca a rostit un nume. Și nu este orice nume. Este unul dintre masculii alfa care au intrat în sezonul actual al „Insula Iubirii”.

Bianca Dan n-a recunoscut că s-a iubit cu sexy pilotul

De ceva timp circula zvonul că Bianca Dan și Eduard Vlădescu s-ar fi apropiat după emisiune și că între cei doi ar fi existat chiar o relație. Bruneta a pus însă stop speculațiilor și a explicat care este, de fapt, legătura dintre ea și pilot.

„Nu suntem împreună. Chiar a pus și el story și a explicat că suntem prieteni. Mă rog, prieteni e mult spus. Am discutat. Când aceleași persoane au o experiență de genul, își împărtășesc păreri: cum ți s-a părut, cum a fost pentru tine, cum ai simțit acolo, ți-a plăcut. Adică au fost discuții de genul”, a spus Bianca.

Bianca Dan a fost întrebată și despre ispita din acest sezon care ar avea cele mai mari șanse să o cucerească. Răspunsul a venit fără ezitare: Dima Roșca. Bruneta a recunoscut că îi place de el și că există inclusiv un detaliu care i-a atras atenția.

„Dima! Știu că e dansator profesionist și as putea și eu să iau lecții”, a mai spus Bianca.

Încă de la începutul noului sezon „Insula Iubirii”, au apărut informații potrivit cărora Bianca Dan ar fi format un cuplu cu Eduard Vlădescu. Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, pilotul și-ar fi îndreptat atenția către Bianca, fosta iubită a lui Marian Grozavu, concurentă în sezonul anterior. Cei doi s-ar fi apropiat, iar bruneta ar fi căzut în mrejele lui.

De la ce a pornit totul

De aici a apărut și întrebarea care poate răscoli serios trecutul: cât de veche ar fi fost, de fapt, apropierea dintre Bianca și Eduard?

Mai exact, s-a pus problema dacă între cei doi ar fi existat o legătură încă din perioada în care Bianca forma un cuplu cu Marian Grozavu. Informația rămâne la nivel de întrebare și nu este prezentată ca un fapt confirmat.

Iar aici povestea devine și mai interesantă. În perioada relației cu Marian Grozavu, Bianca a primit un inel în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Gestul a venit într-un moment în care Marian încerca să ducă relația la un alt nivel. Numai că bijuteria și intenția lui nu au fost suficiente pentru a primi răspunsul pe care îl aștepta. Bianca nu i-a dat un „DA”, iar relația lor a ajuns în cele din urmă la final.

„Blestemele” lui Marian Grozavu” au funcționat

Cei doi au ajuns și la un podcast împreună, iar imaginile de atunci au alimentat și mai mult impresia că povestea lor se terminase de ceva vreme. Bianca părea desprinsă emoțional de fostul ei partener, în timp ce Marian Grozavu lăsa impresia unui bărbat afectat de ceea ce se întâmpla între ei.

Și uite cum revenim la „blestemele” despre care s-a vorbit în jurul lui Marian. Acum, după ce Bianca a recunoscut că nu mai este cu Eduard și a spus pe cine o interesează dintre ispite, povestea capătă o nouă turnură.

Bianca a închis capitolul Eduard, cel puțin oficial, și a deschis ușa unei noi posibilități. Nu a spus că formează un cuplu cu Dima Roșca și nici că între ei ar exista mai mult decât o atracție declarată. Dar un lucru este clar: bruneta știe deja cine îi face cu ochiul.

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