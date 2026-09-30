Maria Avram și Bianca Dan îl desființează pe Cătălin Brînză: „Ai 40 de ani! Aveam pretenții!”. De ce îl acuză

Fostele concurente de la Insula Iubirii, Maria Avram și Bianca Dan îl atacă dur pe Cătălin Brînză. Ispita masculină a făcut aluzie la fosta ispită masculină de care Bianca s-a apropiat, iar cele două au avut un cuvânt de spus. Acestea sunt de părere că este un bărbat imatur.

Invitate în cadrul unui podcast, Maria Avram și Bianca Dan au comentat ispitele feminine și masculine de la Insula Iubirii, sezonul X. Atunci când au ajuns la Cătălin Brînză, cele două foste concurente au început o serie de atacuri la adresa lui.

Văzând imagini cu el și aluziile pe care le-a făcut bărbatul la adresa lui Mattia, cel cu care Bianca aproape a cedat tentației, nu s-au mai abținut și l-au acuzat de imaturitate. Mai mult decât atât, colegele testului suprem nu au ezitat să spună că au avut pretenții de la Cătălin Brînză. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Maria Avram și Bianca Dan îl desființează pe Cătălin Brînză

Maria și Bianca s-au cunoscut la Insula Iubirii, sezonul nouă. Acestea s-au apropiat destul de mult în Thailanda, iar prietenia lor a rezistat în timp. Acum cele două au făcut declarații incredibile despre Cătălin Brînză, ispita actuală de la insulă și, totodată, bărbatul de care s-a apropiat blondina. Cătălin ar fi făcut referire la relația dintre Mattia, o altă fostă ispită masculină și Bianca Dan.

Acest fapt le-a deranjat pe cele două, așa că nu s-au mai abținut și l-au făcut imatur. Ele au explicat în cadrul unui podcast că aveau pretenții de la el, mai ales că este un bărbat în toată regula. De asemenea, bruneta a precizat că la un moment dat l-a considerat ca un frate, însă și-a schimbat complet părerea despre el. Pe de altă parte, despre Mattia, au avut numai cuvinte de laudă.

„Eu pe Cătălin l-am văzut un fel de frate mai mare acolo și îi spuneam mereu orice aveam. Mă duceam și discutam cu el, îl vedeam mai matur și când am văzut testimonialele și ce spunea el că «Bianca a prins ceva bine», se refrerea la Mattia. «Bine, asta dacă a prins și a rămas un pic așa dezamăgită». Zic, de ce am văzut eu anumite persoane într-un fel când ele de fapt nu erau așa? Uite Mattia nu a spus lucruri neadevărate. Deci a fost un domn el cum am văzut. Mattia ce se punea în testimoniale, modul în care vorbea cu noi și ulterior și afară, jos pălăria. Deci este un domn din toate punctele de vedere. Că poate ne-a făcut și el într-un fel sau altul nu contează. Toți poate am zis anumite lucruri sau ne-am zis cuvinte, dar Mattia din toate punctele de vedere este un gentelman. Nu a zis niciodată ceva greșit de cineva. Nu, dar el spune și dacă i se pare că e ceva greșit, nu e ca și când se ascunde, dar nu spune sub formă să te jignească, să fie ironic dacă a prins, dar n-a prins, dar nu se face așa ceva. Ai 40 de ani, Cătălin”, au declarat Maria Avram și Bianca Dan, la Face to Face Podcast.

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