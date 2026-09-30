Oana Monea spune totul despre apropierile cu Marius Moise și soțul Mariei Avram de la Insula Iubirii: „Eu nu îl plăceam”

Oana Monea a participat la Insula Iubirii în trei sezoane, iar de fiecare dată și-a îndeplinit rolul de ispită ca la carte. În sezonul 7 a existat o apropiere controversată între ea și Marius Moise, iar în sezonul 9 a apărut un alt Marius, soțul Mariei Avram. Invitată în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Oana recunoscut că pe unul dintre ei nu l-a plăcut, iar cu celălalt a păstrat legătura și după emisiune.

Oana Monea a lămurit și zvonurile care au apărut în presă, legate de episodul din cadă cu Marius Moise, atunci când au existat speculații că fostul concurent ar fi agresat-o. Fosta ispită a negat totul, însă a spus că i-a fost foarte greu să-și joace rolul de ispită, deoarece nu l-a plăcut pe fostul iubit al Biancăi Giurcă. Tocmai de aceea dream date-ul de la vremea respectivă s-a soldat cu o ceartă de toată frumusețea. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, începând cu ora 21.30, pe canalul de YouTube CANCAN.

Oana Monea lămurește zvonurile despre agresiune

CANCAN.RO: Aș vrea să vorbim puțin despre experiențele tale de la Insula Iubirii. În unul dintre sezoanele în care ai participat, ai format o legătură cu Marius Moise. Ai reușit să-l ispitești.

Oana Monea: Da, exact.

CANCAN.RO: Cum a fost atunci? Știu că au existat și niște tensiuni, mai ales la acel dream date.

Oana Monea: Da, în care ne-am ciondănit, pentru că eu nu mai puteam. Mi-am rolul destul de în serios atunci, am zis ok, vreau să fiu ispită, nu vreau să mă implic. Am zis hai să vedem cum e să fii ispită. Mi-a fost foarte greu, pentru că nu îl plăceam pe Marius. La început nu îl cunoșteam atât de bine, el era mai reținut și lucrurile mergeau echilibrat. Dar la dream date am cedat și ne-am certat toată noaptea.

CANCAN.RO: Știu că atunci au existat mai multe articole în presă. Te voi întreba direct, te-i simțit agresată atunci?

Oana Monea: Nu, e mult spus. Omul așa a înțeles, a simțit el nevoia să mă atingă.

CANCAN.RO: Dar te-a deranjat acel gest?

Oana Monea: M-a deranjat pentru că nu era nimic între noi, dar el a crezut că e ceva acolo. Eu nu l-am judecat atât de aspru pe cât l-a judecat lumea de acasă. Așa a apărut în presă, așa a înțeles el că aș fi spus eu că m-a agresat, dar eu nu m avut nicio problemă.

CANCAN.RO: Dar referitor la apropierea pe care ai avut-o tu cu Marius Avram. Știu că ați plecat împreună din Thailanda. Cum s-o numim? Tentativă de relație?

Oana Monea: Da, exact. El avea nevoie de cineva, eu i-am promis că voi rămâne lângă el orice ar fi. El a venit cu mine în Constanța, apoi a plecat, am mai ținut legătura, dar cam atât. Din respect pentru relația pe care o am acum, nu aș vrea să dau mai multe detalii și cred că așa ar trebui să facă și el.

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